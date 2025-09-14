거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
위험 비율(1%~10%)의 금전적 수치를 변환하는 간단한 스크립트입니다. 위험은 계좌 잔고를 기준으로 계산됩니다.
이제 1% 리스크가 손절에 어떤 의미인지, 테이크프로핏에 어떤 의미의 X% 보상이 필요한지 빠르게 확인할 수 있으므로 수동 트레이더에게 유용한 도구입니다.
수치는 항상 현재 계좌 잔고를 기준으로 업데이트되므로 더 이상 임의의 금액이나 포인트를 기준으로 손절 또는 테이크프로핏을 설정할 필요가 없습니다.
스크립트는 정보를 볼 수 있는 충분한 시간이 지나면 자동으로 종료되며, 스크립트가 종료된 후에는 차트가 더 이상 숨겨지지 않습니다.
