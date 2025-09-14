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Risk translation of percentage risk - скрипт для MetaTrader 5
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Простой скрипт для перевода в денежное выражение процента риска (от 1% до 10%). Риск рассчитывается на основе баланса счета.
Это полезный инструмент для ручных трейдеров, так как теперь вы можете быстро понять, что означает 1% риска для стоп-лосса, или что X% вознаграждения должно означать для тейк-профита.
Цифры всегда будут обновляться на основе текущего баланса счета, и вам больше не придется основывать стоп-лосс или тейк-профит на произвольном количестве денег или пунктов.
Скрипт автоматически завершит работу, дав вам достаточно времени для просмотра информации, и график больше не будет скрыт после завершения работы скрипта.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52226
Копирование и вставка выбранных графических объектов между графиками через буфер обмена Windows в виде текста. Используйте Ctrl+Q на исходном графике, затем Ctrl+J на целевом графике.ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ЗИГЗАГА
Позволяет легко визуализировать бычьи и медвежьи периоды, подтвержденные индикатором зигзаг, с помощью vlines. Вы можете управлять отображением зигзага, выбирая начало с начала графика или с определенного количества баров, а также отображением меток, показывающих цену пика или впадины, направление прошедшего периода и его амплитуду в пунктах. Разумеется, это работает как в главном окне, так и в подокнах. ВНИМАНИЕ!!! Это ценное пособие для понимания и калибровки индикаторов и разработки стратегий, но оно не предназначено для прямого использования. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия).
Предупреждения о прорыве линии трендаBotCilento
BotCilento - это сложный торговый советник для MetaTrader 5, который сочетает в себе сигналы следования за трендом и адаптивное управление рисками.