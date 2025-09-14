Простой скрипт для перевода в денежное выражение процента риска (от 1% до 10%). Риск рассчитывается на основе баланса счета.

Это полезный инструмент для ручных трейдеров, так как теперь вы можете быстро понять, что означает 1% риска для стоп-лосса, или что X% вознаграждения должно означать для тейк-профита.

Цифры всегда будут обновляться на основе текущего баланса счета, и вам больше не придется основывать стоп-лосс или тейк-профит на произвольном количестве денег или пунктов.

Скрипт автоматически завершит работу, дав вам достаточно времени для просмотра информации, и график больше не будет скрыт после завершения работы скрипта.







