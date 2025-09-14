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Risk translation of percentage risk - скрипт для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Простой скрипт для перевода в денежное выражение процента риска (от 1% до 10%). Риск рассчитывается на основе баланса счета.

Это полезный инструмент для ручных трейдеров, так как теперь вы можете быстро понять, что означает 1% риска для стоп-лосса, или что X% вознаграждения должно означать для тейк-профита.

Цифры всегда будут обновляться на основе текущего баланса счета, и вам больше не придется основывать стоп-лосс или тейк-профит на произвольном количестве денег или пунктов.

Скрипт автоматически завершит работу, дав вам достаточно времени для просмотра информации, и график больше не будет скрыт после завершения работы скрипта.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52226

ChartObjectsCopyPaste ChartObjectsCopyPaste

Копирование и вставка выбранных графических объектов между графиками через буфер обмена Windows в виде текста. Используйте Ctrl+Q на исходном графике, затем Ctrl+J на целевом графике.

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