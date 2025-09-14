翻译风险百分比货币数字（1% 至 10%）的简单脚本。风险根据账户余额计算。

对于手动交易者来说，这是一个非常有用的工具，因为您现在可以快速查看 1%的风险对止损意味着什么，或者 X%的奖励对止盈意味着什么。

这些数字会根据当前账户余额随时更新，你再也不用根据任意金额或点数来设置止损或止盈了。

在给你足够时间查看信息后，脚本会自动退出，脚本终止后图表也不再隐藏。







