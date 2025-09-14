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Risk translation of percentage risk - MetaTrader 5脚本
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翻译风险百分比货币数字（1% 至 10%）的简单脚本。风险根据账户余额计算。
对于手动交易者来说，这是一个非常有用的工具，因为您现在可以快速查看 1%的风险对止损意味着什么，或者 X%的奖励对止盈意味着什么。
这些数字会根据当前账户余额随时更新，你再也不用根据任意金额或点数来设置止损或止盈了。
在给你足够时间查看信息后，脚本会自动退出，脚本终止后图表也不再隐藏。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52226
ChartObjectsCopyPaste
通过 Windows 剪贴板将选定的图形对象作为文本在图表之间复制和粘贴。在源图表上使用 Ctrl+Q，然后在目标图表上使用 Ctrl+J。之字形校准工具
通过 vlines，您可以轻松查看 "之 "字形指标确认的看涨和看跌期。您可以控制 "之 "字形的显示方式，选择从图表的起点开始或从一定数量的柱状图开始，还可以控制显示峰值或谷值价格、过去一段时间的方向及其振幅（以点为单位）的标签的显示方式。当然，该功能在主窗口和子窗口均可使用。 警告这是理解和校准指标以及制定策略的重要辅助工具，但不能直接使用。翻译自 DeepL.com（免费版）。
Trendline Alert V1
趋势线突破时发出警报BotCilento
BotCilento 是一款适用于 MetaTrader 5 的复杂网格交易智能交易系统，将趋势跟踪信号与自适应风险管理相结合。