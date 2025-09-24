Индикатор MT5 Alert

Пожалуйста, добавьте на график скользящие средние Ema 60/100/200 и уровни Rsi периода 10 30/70.

Этот индикатор предупреждает о стратегии разворота тренда, когда

- ema 60 > 100&200

- ema 100 < 200

и Rsi ниже 30

ДЛЯ СИГНАЛА НА ПОКУПКУ





Используйте эту стратегию в сочетании с трендом на более крупном таймфрейме в том же направлении.

Эта стратегия выявляет отличные возможности для входа в ранний тренд.







