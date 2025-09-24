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CounterTrend Ema V1 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MT5 Alert
Пожалуйста, добавьте на график скользящие средние Ema 60/100/200 и уровни Rsi периода 10 30/70.
Этот индикатор предупреждает о стратегии разворота тренда, когда
- ema 60 > 100&200
- ema 100 < 200
и Rsi ниже 30
ДЛЯ СИГНАЛА НА ПОКУПКУ
Используйте эту стратегию в сочетании с трендом на более крупном таймфрейме в том же направлении.
Эта стратегия выявляет отличные возможности для входа в ранний тренд.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52138
Утилита предупреждений об отключении торгового сервера для MT5.Neurotest
это текст для нейтральной сети, хотелось бы узнать ваше мнение.
Этот советник (EA) предназначен для высокочастотной торговли на 1-минутном графике (M1) на рынках форекс и криптовалют. Он использует RSI и свечные модели для определения сигналов на покупку и продажу, автоматически исполняя сделки с динамическими уровнями стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа в зависимости от волатильности рынка.Rsi Ema Engulfing Bar V3
Бар Engulfing возникает ниже скользящей средней Ema, которая растет - Торговля на покупку -.