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Индикаторы

CounterTrend Ema V1 - индикатор для MetaTrader 5

Paul Conrad Carlson
Paul Conrad Carlson

Paul Conrad Carlson

4.2 (9)
20 продуктов 5 кодов 2 темы 7 комментариев
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Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор MT5 Alert

Пожалуйста, добавьте на график скользящие средние Ema 60/100/200 и уровни Rsi периода 10 30/70.

Этот индикатор предупреждает о стратегии разворота тренда, когда

- ema 60 > 100&200

- ema 100 < 200

и Rsi ниже 30

ДЛЯ СИГНАЛА НА ПОКУПКУ


Используйте эту стратегию в сочетании с трендом на более крупном таймфрейме в том же направлении.

Эта стратегия выявляет отличные возможности для входа в ранний тренд.


m


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52138

Disconnect Alerts for MT5 Disconnect Alerts for MT5

Утилита предупреждений об отключении торгового сервера для MT5.

Neurotest Neurotest

это текст для нейтральной сети, хотелось бы узнать ваше мнение.

QuickTrend Scalper QuickTrend Scalper

Этот советник (EA) предназначен для высокочастотной торговли на 1-минутном графике (M1) на рынках форекс и криптовалют. Он использует RSI и свечные модели для определения сигналов на покупку и продажу, автоматически исполняя сделки с динамическими уровнями стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа в зависимости от волатильности рынка.

Rsi Ema Engulfing Bar V3 Rsi Ema Engulfing Bar V3

Бар Engulfing возникает ниже скользящей средней Ema, которая растет - Торговля на покупку -.