Dieser MT5-Alarm wurde entwickelt, um potenzielle Kaufgelegenheiten auf der Grundlage verschiedener technischer Indikatoren und Preisaktionsmuster zu identifizieren. So funktioniert er:

Kaufbedingungen

1. RSI-Bedingung:

Der Relative Strength Index (RSI) liegt für den aktuellen Zeitraum unter einem festgelegten niedrigen Schwellenwert (RsiLow). Dies weist auf überverkaufte Bedingungen hin.





2. Candlestick-Muster:

Es wird auf ein bestimmtes Candlestick-Muster über drei aufeinanderfolgende Kerzen hinweg geprüft:

- Die aktuelle Kerze (1) schließt höher als sie eröffnet (bullish)

- Die vorherige Kerze (2) schließt niedriger als sie eröffnet (bärisch)

- Der Schlusskurs der aktuellen Kerze liegt über dem Eröffnungswert der vorherigen Kerze

- Der Schlusskurs der aktuellen Kerze liegt unter dem Hoch der vorherigen Kerze





3. Bedingungen des gleitenden Durchschnitts:

- Der Schlusskurs der aktuellen Kerze liegt unter dem EMA (Exponential Moving Average)

- Ein längerfristiger EMA (Shiftpast) liegt unter einem kürzerfristigen EMA (Shiftnow), was auf einen möglichen Aufwärtstrend hinweist - Möglichkeit, die vorherige Verschiebung des gleitenden Durchschnitts zu ändern - die Zahlen 5-6 für einen Kauf 5 liegt über 6, was bedeutet, dass der EMA ID5 vor 5 Bars über ID6 lag - Änderung auf 3-4 oder 7-9 oder 10-13





4. Kaufsignal:

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erzeugt der Alarm ein Kaufsignal mit einem Aufwärtspfeil am Tiefpunkt der aktuellen Kerze.





Dieser Alarm wurde entwickelt, um potenzielle bullische/baisse Umkehr-Setups zu identifizieren. Er sucht nach überverkauften Bedingungen (niedriger RSI) in Kombination mit einem bestimmten Kerzenmuster, das darauf hindeutet, dass der Kaufdruck beginnt, den Verkaufsdruck zu überwinden. Die Bedingungen des gleitenden Durchschnitts helfen, die allgemeine Trendrichtung zu bestätigen.