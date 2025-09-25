und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
- Ein längerfristiger EMA (Shiftpast) liegt unter einem kürzerfristigen EMA (Shiftnow), was auf einen möglichen Aufwärtstrend hinweist
- Möglichkeit, die vorherige Verschiebung des gleitenden Durchschnitts zu ändern - die Zahlen 5-6 für einen Kauf 5 liegt über 6, was bedeutet, dass der EMA ID5 vor 5 Bars über ID6 lag - Änderung auf 3-4 oder 7-9 oder 10-13
Dieser Expert Advisor (EA) ist für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) in den Devisen- und Kryptomärkten konzipiert. Er verwendet RSI- und Candlestick-Muster, um Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren und führt automatisch Trades mit dynamischen Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Levels auf Basis der Marktvolatilität aus.CounterTrend Ema V1
3 Ema gleitende Durchschnitte erkennen Trendwechsel mit rsi bestätigen
Logify ist eine Logging-Bibliothek für MQL, die das Debugging, Tracking und die Überwachung von EAs und Indikatoren vereinfacht. Sie bietet strukturierte, anpassbare und organisierte Logs direkt auf dem Chart oder im Terminal, mit Unterstützung für Log-Levels, flexible Formate und mehrere Handler. Eine leichtgewichtige, elegante Lösung, die sich einfach in Ihre MQL-Projekte integrieren lässt.Rsi Engulfing Bar V2
