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CounterTrend Ema V1 - MetaTrader 5脚本

Paul Conrad Carlson
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MT5 警报指标

请在您的图表中添加 Ema 移动平均线 60/100/200 和 Rsi 周期 10 水平 30/70。

该指标对趋势反转策略发出警报，即

- Ema 60 > 100&200

- ema 100 < 200

且 Rsi 低于 30

发出买入信号


将此策略与同方向的较大时间框架趋势结合使用。

该策略可识别进入早期趋势的绝佳入场机会。


m


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52138

Disconnect Alerts for MT5 Disconnect Alerts for MT5

MT5 的交易服务器断开警报工具。

Neurotest Neurotest

是中立网络的文本，希望了解您的意见。

QuickTrend Scalper QuickTrend Scalper

该智能交易系统（EA）专为在外汇和加密货币市场的 1 分钟（M1）图表上进行高频交易而设计。它使用 RSI 和蜡烛图形态来识别买入和卖出信号，根据市场波动情况自动执行带有动态止损、止盈和追踪止损水平的交易。

Rsi Ema Engulfing Bar V3 Rsi Ema Engulfing Bar V3

在上升的 Ema 移动平均线下方出现吞没条 - 买入交易 - 买入交易