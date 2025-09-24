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MT5 警报指标
请在您的图表中添加 Ema 移动平均线 60/100/200 和 Rsi 周期 10 水平 30/70。
该指标对趋势反转策略发出警报，即
- Ema 60 > 100&200
- ema 100 < 200
且 Rsi 低于 30
发出买入信号
将此策略与同方向的较大时间框架趋势结合使用。
该策略可识别进入早期趋势的绝佳入场机会。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52138
Disconnect Alerts for MT5
MT5 的交易服务器断开警报工具。Neurotest
是中立网络的文本，希望了解您的意见。
QuickTrend Scalper
该智能交易系统（EA）专为在外汇和加密货币市场的 1 分钟（M1）图表上进行高频交易而设计。它使用 RSI 和蜡烛图形态来识别买入和卖出信号，根据市场波动情况自动执行带有动态止损、止盈和追踪止损水平的交易。Rsi Ema Engulfing Bar V3
在上升的 Ema 移动平均线下方出现吞没条 - 买入交易 - 买入交易