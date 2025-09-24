MT5 警报指标

请在您的图表中添加 Ema 移动平均线 60/100/200 和 Rsi 周期 10 水平 30/70。

该指标对趋势反转策略发出警报，即

- Ema 60 > 100&200

- ema 100 < 200

且 Rsi 低于 30

发出买入信号





将此策略与同方向的较大时间框架趋势结合使用。

该策略可识别进入早期趋势的绝佳入场机会。







