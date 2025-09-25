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Rsi Ema Engulfing Bar V3 - MetaTrader 5脚本
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MT5 提示旨在根据多个技术指标和价格行为模式来识别潜在的买入机会。下面是它的工作原理：
买入条件
1.RSI 条件：
当前时段的相对强弱指数 (RSI) 低于指定的低阈值 (RsiLow)。这表示超卖条件。
2.烛台形态：
它检查三根连续蜡烛的特定烛台形态：
- 当前蜡烛 (1) 收盘价高于开盘价（看涨）
- 前一根蜡烛（2）的收盘价低于开盘价（看跌）
- 当前蜡烛的收盘价高于前一根蜡烛的开盘价
- 当前蜡烛的收盘价低于前一根蜡烛的最高价
3.移动平均线条件：
- 当前蜡烛收盘价低于 EMA（指数移动平均线）
- 较长期的 EMA（过去移动平均线）低于较短期的 EMA（现在移动平均线），表明潜在的上升趋势
- 能够更改移动平均线上升和下降的前移--数字 5-6 表示买入，数字 5 高于数字 6，这意味着 5 个条形图之前的 EMA ID5 高于 ID6 - 更改为 3-4 或 7-9 或 10-13
4.买入信号：
如果满足所有条件，警报会生成 "买入 "信号，并在当前蜡烛图的低点处显示向上箭头。
该警报旨在识别潜在的看涨/看跌反转设置。它会寻找超卖条件（低 RSI），并结合特定的蜡烛图形态，表明买入压力开始战胜卖出压力。移动平均线条件有助于确认整体趋势方向。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/52103
QuickTrend Scalper
该智能交易系统（EA）专为在外汇和加密货币市场的 1 分钟（M1）图表上进行高频交易而设计。它使用 RSI 和蜡烛图形态来识别买入和卖出信号，根据市场波动情况自动执行带有动态止损、止盈和追踪止损水平的交易。CounterTrend Ema V1
3 Ema 移动平均线通过 rsi 确认趋势变化
Logify - Library for log management
Logify 是 MQL 的日志库，旨在简化 EA 和指标的调试、跟踪和监控。它直接在图表或终端上提供结构化、可定制和有组织的日志，支持日志级别、灵活格式和多个处理程序。这是一个轻量级、优雅的解决方案，可轻松集成到您的 MQL 项目中。Rsi Engulfing Bar V2
Rsi 指标