MT5 提示旨在根据多个技术指标和价格行为模式来识别潜在的买入机会。下面是它的工作原理：

买入条件

1.RSI 条件：

当前时段的相对强弱指数 (RSI) 低于指定的低阈值 (RsiLow)。这表示超卖条件。





2.烛台形态：

它检查三根连续蜡烛的特定烛台形态：

- 当前蜡烛 (1) 收盘价高于开盘价（看涨）

- 前一根蜡烛（2）的收盘价低于开盘价（看跌）

- 当前蜡烛的收盘价高于前一根蜡烛的开盘价

- 当前蜡烛的收盘价低于前一根蜡烛的最高价





3.移动平均线条件：

- 当前蜡烛收盘价低于 EMA（指数移动平均线）

- 较长期的 EMA（过去移动平均线）低于较短期的 EMA（现在移动平均线），表明潜在的上升趋势 - 能够更改移动平均线上升和下降的前移--数字 5-6 表示买入，数字 5 高于数字 6，这意味着 5 个条形图之前的 EMA ID5 高于 ID6 - 更改为 3-4 或 7-9 或 10-13





4.买入信号：

如果满足所有条件，警报会生成 "买入 "信号，并在当前蜡烛图的低点处显示向上箭头。





该警报旨在识别潜在的看涨/看跌反转设置。它会寻找超卖条件（低 RSI），并结合特定的蜡烛图形态，表明买入压力开始战胜卖出压力。移动平均线条件有助于确认整体趋势方向。