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Индикаторы

Rsi Ema Engulfing Bar V3 - индикатор для MetaTrader 5

Paul Conrad Carlson
Paul Conrad Carlson

Paul Conrad Carlson

4.2 (9)
20 продуктов 5 кодов 2 темы 7 комментариев
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Это оповещение MT5 предназначено для выявления потенциальных возможностей для покупки на основе нескольких технических индикаторов и моделей ценового действия. Вот как это работает:
Условия покупки
1. Условие RSI:
Индекс относительной силы (RSI) за текущий период находится ниже заданного нижнего порога (RsiLow). Это указывает на условия перепроданности.

2. Свечной паттерн:
Проверяется наличие определенного свечного паттерна на трех последовательных свечах:
- Текущая свеча (1) закрывается выше, чем открывается (бычья).
- Предыдущая свеча (2) закрывается ниже, чем открывается (медвежья)
- Закрытие текущей свечи выше открытия предыдущей свечи
- Закрытие текущей свечи находится ниже максимума предыдущей свечи

3. Условия скользящей средней:
- Закрытие текущей свечи находится ниже EMA (экспоненциальной скользящей средней).

- Более долгосрочная EMA (Shiftpast) находится ниже более краткосрочной EMA (Shiftnow), что указывает на потенциальный восходящий тренд.

- Возможность изменить предыдущий сдвиг скользящей средней вверх и вниз - числа 5-6 для покупки 5 выше 6, что означает, что 5 баров назад ЕМА ID5 была выше ID6 - изменить на 3-4 или 7-9 или 10-13


4. Сигнал на покупку:
Если все условия выполнены, алерт генерирует сигнал "Покупка" со стрелкой вверх на минимуме текущей свечи.

Это предупреждение предназначено для выявления потенциальных бычьих/медвежьих разворотных установок. Он ищет условия перепроданности (низкий RSI) в сочетании с определенным свечным паттерном, который указывает на то, что давление покупок начинает преодолевать давление продаж. Условия скользящей средней помогают подтвердить общее направление тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52103

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