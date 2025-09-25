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Rsi Ema Engulfing Bar V3 - индикатор для MetaTrader 5
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- Более долгосрочная EMA (Shiftpast) находится ниже более краткосрочной EMA (Shiftnow), что указывает на потенциальный восходящий тренд.
- Возможность изменить предыдущий сдвиг скользящей средней вверх и вниз - числа 5-6 для покупки 5 выше 6, что означает, что 5 баров назад ЕМА ID5 была выше ID6 - изменить на 3-4 или 7-9 или 10-13
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/52103
Этот советник (EA) предназначен для высокочастотной торговли на 1-минутном графике (M1) на рынках форекс и криптовалют. Он использует RSI и свечные модели для определения сигналов на покупку и продажу, автоматически исполняя сделки с динамическими уровнями стоп-лосса, тейк-профита и трейлинг-стопа в зависимости от волатильности рынка.CounterTrend Ema V1
Скользящие средние 3 Ema определяют смену тренда с помощью rsi confirm
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