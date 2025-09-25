Это оповещение MT5 предназначено для выявления потенциальных возможностей для покупки на основе нескольких технических индикаторов и моделей ценового действия. Вот как это работает:

Условия покупки

1. Условие RSI:

Индекс относительной силы (RSI) за текущий период находится ниже заданного нижнего порога (RsiLow). Это указывает на условия перепроданности.





2. Свечной паттерн:

Проверяется наличие определенного свечного паттерна на трех последовательных свечах:

- Текущая свеча (1) закрывается выше, чем открывается (бычья).

- Предыдущая свеча (2) закрывается ниже, чем открывается (медвежья)

- Закрытие текущей свечи выше открытия предыдущей свечи

- Закрытие текущей свечи находится ниже максимума предыдущей свечи





3. Условия скользящей средней:

- Закрытие текущей свечи находится ниже EMA (экспоненциальной скользящей средней).

- Более долгосрочная EMA (Shiftpast) находится ниже более краткосрочной EMA (Shiftnow), что указывает на потенциальный восходящий тренд. - Возможность изменить предыдущий сдвиг скользящей средней вверх и вниз - числа 5-6 для покупки 5 выше 6, что означает, что 5 баров назад ЕМА ID5 была выше ID6 - изменить на 3-4 или 7-9 или 10-13





4. Сигнал на покупку:

Если все условия выполнены, алерт генерирует сигнал "Покупка" со стрелкой вверх на минимуме текущей свечи.





Это предупреждение предназначено для выявления потенциальных бычьих/медвежьих разворотных установок. Он ищет условия перепроданности (низкий RSI) в сочетании с определенным свечным паттерном, который указывает на то, что давление покупок начинает преодолевать давление продаж. Условия скользящей средней помогают подтвердить общее направление тренда.