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Индикаторы

Fair Value Gap (FVG) Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Minh Hieu Hoang
Minh Hieu Hoang

Minh Hieu Hoang

5 (31)
I am a programmer specializing in developing automated trading bots. If you are in need of a custom trading bot, feel free to reach out.
Don’t hesitate to contact me via email at hieuhoangcntt@gmail.com.
3 кода 5 комментариев
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(22)
Опубликован:
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Fair Value Gap (FVG) в трейдинге означает ценовую неэффективность или дисбаланс, возникающий при наличии значительного разрыва между ценами открытия, максимума, минимума и закрытия трех последовательных свечей. Обычно это происходит, когда диапазон одной свечи не полностью перекрывается предыдущей и последующей свечами, оставляя "пробел" в ценовом действии.

Трейдеры рассматривают этот разрыв как потенциальную область, куда цена может вернуться, чтобы заполнить дисбаланс, прежде чем продолжить движение в первоначальном направлении. Эта концепция используется в различных торговых стратегиях для определения потенциальных точек входа или выхода, основанных на неэффективности рынка.

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FVG


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51977

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