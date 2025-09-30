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Fair Value Gap (FVG) Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Fair Value Gap (FVG) в трейдинге означает ценовую неэффективность или дисбаланс, возникающий при наличии значительного разрыва между ценами открытия, максимума, минимума и закрытия трех последовательных свечей. Обычно это происходит, когда диапазон одной свечи не полностью перекрывается предыдущей и последующей свечами, оставляя "пробел" в ценовом действии.
Трейдеры рассматривают этот разрыв как потенциальную область, куда цена может вернуться, чтобы заполнить дисбаланс, прежде чем продолжить движение в первоначальном направлении. Эта концепция используется в различных торговых стратегиях для определения потенциальных точек входа или выхода, основанных на неэффективности рынка.
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51977
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