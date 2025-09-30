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Fair Value Gap (FVG) Indicator - MetaTrader 5脚本
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交易中的公平价值缺口（FVG）指的是当连续三根蜡烛的开盘价、最高价、最低价和收盘价之间存在明显差距时出现的价格低效或失衡。它通常发生在一根蜡烛的价格区间未能与之前和之后的蜡烛完全重合，从而在价格走势中留下 "缺口"。
交易者将此缺口视为价格可能返回以填补不平衡的潜在区域，然后再继续朝原来的方向前进。这一概念被用于各种交易策略中，以根据市场低效情况确定潜在的进场或出场点。
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51977
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量子系统 - 利用量子态和概率做出决策。Engulfing Indicator
这是一个有助于识别吞没蜡烛形态的指标。
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脚本运行时会显示资产允许的最大手数。