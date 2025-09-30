und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Quantum Gold Silber Trader - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 47
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Grundlegende Funktionen:
-
Quantensystem - Nutzt Quantenzustände und Wahrscheinlichkeiten, um Entscheidungen zu treffen
-
AI-Module - Enthält mehrere Indikatoren (RSI, ADX, MA, ATR) mit adaptiven Gewichtungen
-
Risiko-Management-System:
-
Einlagensicherung mit Tages- und Total Drawdown-Limits
-
Limits für die Positionsgröße
-
Tägliche Verlustlimits
-
-
Quantum Trailing Stop - Dynamischer Stop-Loss, der sich den Marktbedingungen anpasst
-
Auto-Optimierung - Automatische Optimierung der Parameter im Strategie-Tester
Spezifische Einstellungen für Metalle:
-
Spezifische Einstellungen für Gold und Silber (unterschiedliche Parameter für Risiko, Stop-Loss und Take-Profit)
-
Berücksichtigung der Besonderheiten der Volatilität von Edelmetallen
Schutzmechanismen:
-
Mindesteinlagenkontrolle ($300)
-
Handelssperre bei Überschreitung von Verlustgrenzen
-
Automatische Risikoreduzierung nach einer Reihe von Verlusten
-
Lot-Korrektur für Mikro-Konten
Technische Merkmale:
-
Zwischenspeicherung von Indikatordaten zur Optimierung der Leistung
-
Validierung von Aufträgen vor dem Absenden
-
Speichern und Laden optimierter Parameter
-
Detaillierte Protokollierung aller Vorgänge
Der Expert Advisor verwendet einen umfassenden Ansatz, der Quantencomputing, künstliche Intelligenz und fortschrittliches Risikomanagement für den Handel auf dem Edelmetallmarkt kombiniert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/63193
Dies ist ein Indikator, der dabei hilft, Engulfing-Kerzenmuster zu erkennen.Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator
Es handelt sich um einen Indikator, der Swing High/Low und Fibonacci Retracement kombiniert, um potenzielle Kaufzonen zu identifizieren.
Der Fair-Value-Gap-Indikator (FVG) identifiziert Kurslücken, die bei einem Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck entstehen. Er hebt Bereiche hervor, in denen der Preis wahrscheinlich zurückkehren wird, um die Lücke zu füllen, und bietet so potenzielle Einstiegspunkte für den Handel auf der Grundlage von Marktineffizienzen.Einfaches_Gitter
Simple_Grid ist das einfachste "Grid" EA.