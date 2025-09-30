CodeBaseKategorien
Quantum Gold Silber Trader - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Novikov
Grundlegende Funktionen:

  1. Quantensystem - Nutzt Quantenzustände und Wahrscheinlichkeiten, um Entscheidungen zu treffen

  2. AI-Module - Enthält mehrere Indikatoren (RSI, ADX, MA, ATR) mit adaptiven Gewichtungen

  3. Risiko-Management-System:

    • Einlagensicherung mit Tages- und Total Drawdown-Limits

    • Limits für die Positionsgröße

    • Tägliche Verlustlimits

  4. Quantum Trailing Stop - Dynamischer Stop-Loss, der sich den Marktbedingungen anpasst

  5. Auto-Optimierung - Automatische Optimierung der Parameter im Strategie-Tester

Spezifische Einstellungen für Metalle:

  • Spezifische Einstellungen für Gold und Silber (unterschiedliche Parameter für Risiko, Stop-Loss und Take-Profit)

  • Berücksichtigung der Besonderheiten der Volatilität von Edelmetallen

Schutzmechanismen:

  • Mindesteinlagenkontrolle ($300)

  • Handelssperre bei Überschreitung von Verlustgrenzen

  • Automatische Risikoreduzierung nach einer Reihe von Verlusten

  • Lot-Korrektur für Mikro-Konten

Technische Merkmale:

  • Zwischenspeicherung von Indikatordaten zur Optimierung der Leistung

  • Validierung von Aufträgen vor dem Absenden

  • Speichern und Laden optimierter Parameter

  • Detaillierte Protokollierung aller Vorgänge

Der Expert Advisor verwendet einen umfassenden Ansatz, der Quantencomputing, künstliche Intelligenz und fortschrittliches Risikomanagement für den Handel auf dem Edelmetallmarkt kombiniert.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/63193

Engulfing Indicator Engulfing Indicator

Dies ist ein Indikator, der dabei hilft, Engulfing-Kerzenmuster zu erkennen.

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator

Es handelt sich um einen Indikator, der Swing High/Low und Fibonacci Retracement kombiniert, um potenzielle Kaufzonen zu identifizieren.

Fair Value Gap (FVG) Indicator Fair Value Gap (FVG) Indicator

Der Fair-Value-Gap-Indikator (FVG) identifiziert Kurslücken, die bei einem Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck entstehen. Er hebt Bereiche hervor, in denen der Preis wahrscheinlich zurückkehren wird, um die Lücke zu füllen, und bietet so potenzielle Einstiegspunkte für den Handel auf der Grundlage von Marktineffizienzen.

Einfaches_Gitter Einfaches_Gitter

Simple_Grid ist das einfachste "Grid" EA.