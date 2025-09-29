und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Engulfing Indicator - Indikator für den MetaTrader 5
Dies ist ein Indikator, der hilft, Engulfing-Kerzenmuster zu erkennen.
Der rote Pfeil steht für ein Bearish Engulfing, während der grüne Pfeil ein Bullish Engulfing darstellt.
