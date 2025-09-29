CodeBaseKategorien
Engulfing Indicator - Indikator für den MetaTrader 5

Dies ist ein Indikator, der hilft, Engulfing-Kerzenmuster zu erkennen.

Der rote Pfeil steht für ein Bearish Engulfing, während der grüne Pfeil ein Bullish Engulfing darstellt.

Wenn Sie Indikatoren, Skripte oder Expert Advisors erstellen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/51974

