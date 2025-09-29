Dies ist ein Indikator, der hilft, Engulfing-Kerzenmuster zu erkennen.

Der rote Pfeil steht für ein Bearish Engulfing, während der grüne Pfeil ein Bullish Engulfing darstellt.

Wenn Sie Indikatoren, Skripte oder Expert Advisors erstellen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.








