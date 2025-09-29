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Индикаторы

Engulfing Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Minh Hieu Hoang
Minh Hieu Hoang

Minh Hieu Hoang

5 (31)
I am a programmer specializing in developing automated trading bots. If you are in need of a custom trading bot, feel free to reach out.
Don’t hesitate to contact me via email at hieuhoangcntt@gmail.com.
3 кода 5 комментариев
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Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Это индикатор, который помогает идентифицировать свечные паттерны Engulfing.

Красная стрелка обозначает медвежий Энгульфинг, а зеленая - бычий Энгульфинг.

Если вы хотите создать индикаторы, скрипты или советники, пожалуйста, свяжитесь со мной.


Энгульфинг



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51974

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