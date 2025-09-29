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Engulfing Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Это индикатор, который помогает идентифицировать свечные паттерны Engulfing.
Красная стрелка обозначает медвежий Энгульфинг, а зеленая - бычий Энгульфинг.
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51974
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