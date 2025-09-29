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这是一个帮助识别吞没蜡烛形态的指标。
红色箭头代表看跌吞没，绿色箭头代表看涨吞没。
如果你想创建指标、脚本或智能交易系统，请与我联系。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51974
Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator
该指标结合了波段高/低点和斐波那契回调，可识别潜在的买入区域。2-Pair Correlation EA
2-Pair Correlation EA 是一款免费的智能交易系统，可利用 BTC/USD 和 ETH/USD 的价格相关性进行交易。该 EA 在货币对出现分歧时开启交易，并在货币对重新对齐时关闭交易，以最小的工作量实现自动交易。
量子金银交易商
量子系统 - 利用量子态和概率做出决策。Fair Value Gap (FVG) Indicator
公平价值缺口 (FVG) 指标可识别买入和卖出压力失衡时出现的价格缺口。它能突出显示价格有可能回归以填补缺口的区域，从而根据市场低效情况提供潜在的交易切入点。