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Engulfing Indicator - MetaTrader 5脚本

Minh Hieu Hoang
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I am a programmer specializing in developing automated trading bots. If you are in need of a custom trading bot, feel free to reach out.
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这是一个帮助识别吞没蜡烛形态的指标。

红色箭头代表看跌吞没，绿色箭头代表看涨吞没。

如果你想创建指标、脚本或智能交易系统，请与我联系。


吞噬



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51974

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