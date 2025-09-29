该指标结合了波段高/低点和斐波那契回调，可识别潜在的买入区域。

2-Pair Correlation EA 是一款免费的智能交易系统，可利用 BTC/USD 和 ETH/USD 的价格相关性进行交易。该 EA 在货币对出现分歧时开启交易，并在货币对重新对齐时关闭交易，以最小的工作量实现自动交易。