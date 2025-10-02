CodeBaseSezioni
BuySell + SL + TP - script per MetaTrader 5

akka | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
script per aprire una posizione di acquisto e di vendita al prezzo corrente nella finestra MT5 con uno stop loss (in pips) e un take profit (in pips) specificati che vengono impostati automaticamente quando viene inserito l'ordine.

allegare lo script al grafico


lo script non visualizza alcuna finestra di dialogo durante l'esecuzione, in modo che lo script possa catturare il prezzo corrente visualizzato.

Durante l'esecuzione iniziale, lo script utilizza i valori di lotto, take profit e stop loss in base ai valori specificati nello script. Tali valori possono essere modificati attraverso le impostazioni della variabile globale nel menu MT5.

impostazione delle variabili globali su MT5


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51939

