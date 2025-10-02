Unisciti alla nostra fan page
BuySell + SL + TP - script per MetaTrader 5
script per aprire una posizione di acquisto e di vendita al prezzo corrente nella finestra MT5 con uno stop loss (in pips) e un take profit (in pips) specificati che vengono impostati automaticamente quando viene inserito l'ordine.
Durante l'esecuzione iniziale, lo script utilizza i valori di lotto, take profit e stop loss in base ai valori specificati nello script. Tali valori possono essere modificati attraverso le impostazioni della variabile globale nel menu MT5.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/51939
