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BuySell + SL + TP - MetaTrader 5脚本
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该脚本用于在 MT5 窗口中以当前价格打开买入和卖出头寸，并在下单时自动设置指定的止损（以点为单位）和止盈（以点为单位）。
运行脚本时，脚本不会显示任何对话窗口，因此脚本可以捕捉显示的当前价格。
在初始执行脚本时，脚本会根据脚本中指定的值使用手数、止盈和止损值。然后可以通过 MT5 菜单中的全局变量设置修改这些值。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/51939
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