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BuySell + SL + TP - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт для открытия позиции на покупку и продажу по текущей цене в окне MT5 с заданными стоп-лоссом (в пунктах) и тейк-профитом (в пунктах), которые автоматически устанавливаются при размещении ордера.
При первом выполнении скрипта он использует значения лота, тейк-профита и стоп-лосса, основанные на значениях, указанных в скрипте. Затем их можно изменить через настройки глобальных переменных в меню MT5.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51939
Предоставьте простейший класс для записи CSV-файлаMax trade volume checker for your trading account (Script version)
Скрипт, который при запуске отображает максимальный размер лота, разрешенный для данного актива.
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