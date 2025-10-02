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BuySell + SL + TP - скрипт для MetaTrader 5

akka
akka

akka

3 кода 1 комментарий
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Скрипт для открытия позиции на покупку и продажу по текущей цене в окне MT5 с заданными стоп-лоссом (в пунктах) и тейк-профитом (в пунктах), которые автоматически устанавливаются при размещении ордера.

прикрепите скрипт к графику


При выполнении скрипта не отображаются никакие диалоговые окна, поэтому скрипт может фиксировать текущую цену, которая отображается.

При первом выполнении скрипта он использует значения лота, тейк-профита и стоп-лосса, основанные на значениях, указанных в скрипте. Затем их можно изменить через настройки глобальных переменных в меню MT5.

настройка глобальных переменных на MT5


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/51939

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