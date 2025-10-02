Скрипт, который при запуске отображает максимальный размер лота, разрешенный для данного актива.

Этот мощный инструмент фильтрует классический RSI через скользящую среднюю, обеспечивая более плавную и надежную сигнальную линию для точного определения входов, выходов и направления тренда с непревзойденной четкостью.

Мгновенно рассчитывайте потенциал прибыли и убытков по сделкам прямо на графике. Незаменимый инструмент для быстрого и точного управления рисками.