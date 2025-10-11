und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TimeBar - Indikator für den MetaTrader 5
Es wurden zwei Arten der Anzeige hinzugefügt, um die Wahrnehmung zu erleichtern: als Kommentar in der oberen linken Ecke des Diagramms oder als grafisches Objekt.
- Auswahl der Schriftart
- Schriftgröße. Sie können eine beliebige Größe einstellen. Wenn der Kommentar zu klein ist
- Sie können Objekte verschieben. Jedes Objekt kann mit einem Doppelklick ausgewählt und an eine beliebige Stelle im Diagramm verschoben werden, es wird wie gewohnt weiter aktualisiert.
- Visuelle Benachrichtigung. Sie können eine voreingestellte Anzahl von Sekunden einstellen, bevor der aktuelle Balken schließt. Wenn diese Zeit erreicht ist, wird er mit der in den Einstellungen eingestellten Warnfarbe eingefärbt.
