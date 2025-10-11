CodeBaseKategorien
Indikatoren

TimeBar - Indikator für den MetaTrader 5

Ivan Butko
Ansichten:
15
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
TimeBar.mq5 (16.52 KB) ansehen
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Es wurden zwei Arten der Anzeige hinzugefügt, um die Wahrnehmung zu erleichtern: als Kommentar in der oberen linken Ecke des Diagramms oder als grafisches Objekt.


Merkmale:
  • Auswahl der Schriftart
  • Schriftgröße. Sie können eine beliebige Größe einstellen. Wenn der Kommentar zu klein ist
  • Sie können Objekte verschieben. Jedes Objekt kann mit einem Doppelklick ausgewählt und an eine beliebige Stelle im Diagramm verschoben werden, es wird wie gewohnt weiter aktualisiert.
  • Visuelle Benachrichtigung. Sie können eine voreingestellte Anzahl von Sekunden einstellen, bevor der aktuelle Balken schließt. Wenn diese Zeit erreicht ist, wird er mit der in den Einstellungen eingestellten Warnfarbe eingefärbt.
Einstellungen:
  • Auswahl der anzuzeigenden Zeit
  • Farbe der einzelnen Zeiten (für grafische Objekte)
  • Warnung, die Sie über das baldige Schließen des Balkens informiert

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/51015

