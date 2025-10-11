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时间栏 - MetaTrader 5脚本

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
問候，朋友們！
我用 mql4 和 mql5 寫。 在我的市場上你會發現各種各樣的產品，每天我都會開發一些新東西，我會研究一些東西。 新的指標和顧問將在不久的將來出現。
請參閱 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
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为便于用户感知，新增了两种显示模式：作为注释显示在图表左上角，或作为图形对象显示。


功能
  • 字体选择
  • 字体大小。您可以任意设置。当注释太小时
  • 可以移动对象。任何时候都可以双击选中对象，然后移动到图表上的任何位置，并照常更新。
  • 视觉通知。您可以设置当前条形图关闭前的预设秒数，当达到该秒数时，时间将以设置中设置的警告颜色显示。
设置
  • 选择要显示的时间
  • 每个时间的颜色（适用于图形对象）
  • 警报，通知栏即将关闭

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/51015

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该指标在图表中搜索 "销钉柱形图 "的价格行为模式，并将图标放在找到模式的柱形图上。