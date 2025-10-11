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为便于用户感知，新增了两种显示模式：作为注释显示在图表左上角，或作为图形对象显示。
功能
- 字体选择
- 字体大小。您可以任意设置。当注释太小时
- 可以移动对象。任何时候都可以双击选中对象，然后移动到图表上的任何位置，并照常更新。
- 视觉通知。您可以设置当前条形图关闭前的预设秒数，当达到该秒数时，时间将以设置中设置的警告颜色显示。
设置：
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/51015
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