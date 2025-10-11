MT5 的完整 Telegram 集成。向 Telegram 频道发送交易信号、截图、报告和警报。包括队列系统、多通道支持和风险管理。

适用于 MetaTrader 5 的专业 Telegram Bot 集成库。向 Telegram 频道和群组发送交易信号、屏幕截图、报告和实时通知的完整解决方案。