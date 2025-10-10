Hauptmerkmale

📨 Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen

📸 Chart-Screenshots

📊 Kontoberichte

⚠️ Risikomanagement-Warnungen

🔄 Nachrichten-Warteschlangensystem

👥 Multi-Channel-Unterstützung

📝 Vorlagen-System

🎯 Intelligente Ratenbegrenzung

Anforderungen

MetaTrader 5 Build 2375 oder höher

Telegram Bot Token (zu erhalten von @BotFather)

Chat-ID oder Kanal-ID

Internet-Verbindung

Installation

Schritt 1: Telegram Bot erstellen

Öffnen Sie Telegram und suchen Sie nach @BotFather Sende den Befehl /newbot Wähle einen Namen für deinen Bot Wähle einen Benutzernamen (muss mit 'bot' enden) Speichern Sie das von BotFather bereitgestellte Token

Schritt 2: Chat-ID erhalten

Füge deinen Bot zu einer Gruppe/einem Kanal hinzu oder starte einen privaten Chat Senden Sie eine beliebige Nachricht an den Bot Besuche: https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getUpdates Suchen Sie die Chat-ID in der Antwort

Schritt 3: MT5 konfigurieren

Öffnen Sie MT5 → Tools → Optionen → Expert Advisors Markieren Sie "WebRequest für aufgelistete URL zulassen". URL hinzufügen: https://api.telegram.org Klicken Sie auf OK

Schritt 4: Dateien installieren

Kopieren Sie TelegramBot.mqh nach MQL5/Include/ Kopieren Sie TelegramBot_Example.mq5 nach MQL5/Experts/ Kompilieren Sie beide Dateien

Schnellstart

#include <TelegramBot.mqh> CTelegramBot bot; int OnInit () { if (!bot.Initialize( "YOUR_TOKEN" , "YOUR_CHAT_ID" )) { Print ( "Failed to initialize bot" ); return INIT_FAILED ; } bot.SendMessage( "Bot connected successfully!" ); bot.SendChartScreenshot( "Current market situation" ); return INIT_SUCCEEDED ; }

API-Referenz

Grundlegende Nachrichtenübermittlung

bool SendMessage( string text); bool SendHTMLMessage( string text); bool SendMarkdownMessage( string text); bool SendMessageToAll( string text);

Handels-Signale

bool SendTradeSignal(ENUM_SIGNAL_TYPE type, string symbol, double price); bool SendPositionOpened( ulong ticket, string symbol, ENUM_POSITION_TYPE type, double volume, double price); bool SendPositionClosed( ulong ticket, string symbol, double profit, double commission, double swap);

Medien

bool SendPhoto( string file_path, string caption); bool SendDocument( string file_path, string caption); bool SendChartScreenshot(); bool SendChartScreenshot( string caption);

Berichte

bool SendAccountStatus(); bool SendDailyReport(); bool SendWeeklyReport(); bool SendMonthlyReport();

Risiko-Management

bool SendRiskAlert( double drawdown_percent); bool SendMarginWarning( double margin_level); bool SendStopOutWarning();

Beispiel Expert Advisor

Das Paket enthält einen voll funktionsfähigen Beispiel-EA, der Folgendes demonstriert:

Positionsüberwachung mit Benachrichtigungen

Automatische Screenshots bei Handelsereignissen

Regelmäßige Aktualisierung des Kontostatus

Risikomanagement-Warnungen

Tägliche Berichte

Demo-Handelssignale

Formatierung der Nachrichten

HTML-Format (empfohlen)

string message = " < b > Bold text </ b >

"; message += " < i > Italic text </ i >

"; message += " < code > Fixed-width code </ code >

"; message += " < a href= 'http://example.com' > Link </ a > "; bot.SendHTMLMessage(message);

Markdown-Format

string message = "*Bold text*

" ; message += "_Italic text_

" ; message += "`Fixed-width code`

" ; message += "[Link](http://example.com)" ; bot.SendMarkdownMessage(message);

Leistung

Nachrichten-Rate: Bis zu 30 Nachrichten pro Minute

Bis zu 30 Nachrichten pro Minute Begrenzung der Dateigröße: 50 MB pro Datei

50 MB pro Datei Nachrichtenlänge: 4096 Zeichen

4096 Zeichen Länge der Beschriftung: 1024 Zeichen

1024 Zeichen Größe der Warteschlange: 100 Nachrichten

100 Nachrichten Durchschnittliche Antwortzeit: 50-200ms

Fehlerbehandlung

Die Bibliothek enthält eine umfassende Fehlerbehandlung:

Validierung der Verbindung

Schutz durch Ratenbegrenzung

Automatische Wiederholungsversuche bei Fehlern

Warteschlangensystem für fehlgeschlagene Nachrichten

Detaillierte Fehlerprotokollierung

Unterstützung

Dokumentation: Vollständige API-Dokumentation im Quellcode enthalten

Vollständige API-Dokumentation im Quellcode enthalten Beispiel EA: Arbeitsbeispiel mit allen Funktionen

Arbeitsbeispiel mit allen Funktionen Debug-Modus: Eingebautes Debugging für die Fehlersuche

Versionsgeschichte

Version 1.0.0 (2024)

Erste Veröffentlichung

Vollständige Integration der Telegram Bot API

Multi-Channel-Unterstützung

Warteschlangen-System

Vorlagen-Engine

Risiko-Management-Warnungen

Lizenz

Diese Bibliothek wird in der vorliegenden Form für die Verwendung in MetaTrader 5 bereitgestellt. Frei für persönlichen und kommerziellen Gebrauch.

Autor

Financial Blueprint

Professionelle Handelslösungen

Haftungsausschluss

Diese Software wird "wie besehen" ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Detaillierte Setup-Anweisungen

Erstellen eines Telegram-Bots

BotFather finden Telegram öffnen

Suche nach @BotFather

START drücken Neuen Bot erstellen Befehl /newbot senden

Bot-Namen eingeben (z. B. "Mein Handelsbot")

Bot-Benutzername eingeben (z. B. my_trading_bot)

Speichern Sie den Token wie folgt: 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz Bot konfigurieren Senden Sie /setprivacy und wählen Sie DISABLE (für Gruppenfunktionalität)

Senden Sie /setjoingroups und wählen Sie ENABLE (zum Hinzufügen zu Gruppen)

Chat-ID erhalten

Für Privatnachrichten:

Beginne eine Unterhaltung mit deinem Bot Senden Sie eine beliebige Nachricht Im Browser öffnen: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates Finde "chat":{"id":123456789} - dies ist Ihre Chat-ID

Für Gruppen:

Bot zur Gruppe hinzufügen Nachricht in Gruppe senden Im Browser öffnen: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates Finde "chat":{"id":-123456789} - negative Zahl für Gruppen

Für Channels:

Bot als Kanaladministrator hinzufügen Nachricht an Kanal senden Oder @channelname als Chat-ID verwenden

Fehlersuche bei allgemeinen Problemen

WebRequest-Fehler:

Lösung: 1. Tools → Optionen → Expert Advisors 2. ✓ Allow WebRequest for listed URL 3. Hinzufügen: https://api.telegram.org 4. MT5 neu starten

Bot antwortet nicht:

Überprüfen Sie: 1. die Richtigkeit des Tokens 2. Korrektheit der Chat-ID 3. Internetverbindung 4. WebRequest-Einstellungen

Nachrichten werden nicht zugestellt:

Mögliche Ursachen: 1. API-Limit überschritten (30 Nachrichten/Minute) 2. ungültiges HTML-Format in der Nachricht 3. Nachricht zu lang (>4096 Zeichen)

Beispiele für die Verwendung

Kaufsignal senden

bot.SendTradeSignal(SIGNAL_BUY, "EURUSD" , 1.1850 , 1.1800 , 1.1900 );

Screenshot mit Kommentar senden

string caption = " < b > Entry Point </ b >

"; caption += "Pair: EURUSD

"; caption += "Type: BUY

"; caption += "Price: 1.1850"; bot.SendChartScreenshot(caption);

Kontostatus senden

bot.SendAccountStatus();

Tägliche Berichte einrichten

if (TimeHour( TimeCurrent ()) == 23 && TimeMinute( TimeCurrent ()) == 0 ) { bot.SendDailyReport(); }

Drawdown-Warnung

double drawdown = CalculateDrawdown(); if (drawdown > 20.0 ) { bot.SendRiskAlert(drawdown); }

Struktur der Nachricht

[POSITION OPENED] ↑ ================ Ticket: Symbol: EURUSD Type : BUY Volume: 0.10 Price: 1.18500 Time: 2024.01 .15 10 : 30





[POSITION CLOSED] ================ Ticket: Symbol: EURUSD Profit: + 125.50 USD Commission: - 2.00 Swap: - 0.50 Total: + 123.00 USD Time: 2024.01 .15 14 : 45 ================





[DAILY REPORT] ================ Date: 2024.01.15 ACCOUNT SUMMARY ---------------- Balance: 10,125.50 USD Equity: 10,250.00 USD Floating P/L: +124.50 USD TRADING ACTIVITY ---------------- Trades Today: 5 Today's Result: +250.00 USD Open Positions: 2 BOT STATISTICS ---------------- Messages Sent: 45 Signals Sent: 8 Success Rate: 98.5% ================





