Hauptmerkmale
- 📨 E chtzeit-Handelsbenachrichtigungen - Sofortige Warnungen bei Positionseröffnungen/-schließungen/-Änderungen
- 📸 Chart-Screenshots - Automatische Chart-Aufnahmen mit Kommentaren
- 📊 Kontoberichte - Tägliche, wöchentliche und monatliche Performance-Berichte
- ⚠️ Risikomanagement-Warnungen - Drawdown-, Margin-Level- und Stop-Out-Warnungen
- 🔄 Nachrichten-Warteschlangensystem - Zuverlässige Zustellung mit Wiederholungsmechanismus
- 👥 Multi-Channel-Unterstützung - Übertragung an mehrere Telegram-Chats/Kanäle
- 📝 Vorlagen-System - Anpassbare Nachrichtenvorlagen
- 🎯 Intelligente Ratenbegrenzung - Verhindert API-Drosselung
Anforderungen
- MetaTrader 5 Build 2375 oder höher
- Telegram Bot Token (zu erhalten von @BotFather)
- Chat-ID oder Kanal-ID
- Internet-Verbindung
Installation
Schritt 1: Telegram Bot erstellen
- Öffnen Sie Telegram und suchen Sie nach @BotFather
- Sende den Befehl /newbot
- Wähle einen Namen für deinen Bot
- Wähle einen Benutzernamen (muss mit 'bot' enden)
- Speichern Sie das von BotFather bereitgestellte Token
Schritt 2: Chat-ID erhalten
- Füge deinen Bot zu einer Gruppe/einem Kanal hinzu oder starte einen privaten Chat
- Senden Sie eine beliebige Nachricht an den Bot
- Besuche: https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getUpdates
- Suchen Sie die Chat-ID in der Antwort
Schritt 3: MT5 konfigurieren
- Öffnen Sie MT5 → Tools → Optionen → Expert Advisors
- Markieren Sie "WebRequest für aufgelistete URL zulassen".
- URL hinzufügen: https://api.telegram.org
- Klicken Sie auf OK
Schritt 4: Dateien installieren
- Kopieren Sie TelegramBot.mqh nach MQL5/Include/
- Kopieren Sie TelegramBot_Example.mq5 nach MQL5/Experts/
- Kompilieren Sie beide Dateien
Schnellstart
#include <TelegramBot.mqh> CTelegramBot bot; int OnInit() { // Bot initialisieren if(!bot.Initialize("YOUR_TOKEN", "YOUR_CHAT_ID")) { Print("Failed to initialize bot"); return INIT_FAILED; } // Testnachricht senden bot.SendMessage("Bot connected successfully!"); // Screenshot des Diagramms senden bot.SendChartScreenshot("Current market situation"); return INIT_SUCCEEDED; }
API-Referenz
Grundlegende Nachrichtenübermittlung
bool SendMessage(string text); bool SendHTMLMessage(string text); bool SendMarkdownMessage(string text); bool SendMessageToAll(string text);
Handels-Signale
bool SendTradeSignal(ENUM_SIGNAL_TYPE type, string symbol, double price); bool SendPositionOpened(ulong ticket, string symbol, ENUM_POSITION_TYPE type, double volume, double price); bool SendPositionClosed(ulong ticket, string symbol, double profit, double commission, double swap);
Medien
bool SendPhoto(string file_path, string caption); bool SendDocument(string file_path, string caption); bool SendChartScreenshot(); bool SendChartScreenshot(string caption);
Berichte
bool SendAccountStatus(); bool SendDailyReport(); bool SendWeeklyReport(); bool SendMonthlyReport();
Risiko-Management
bool SendRiskAlert(double drawdown_percent); bool SendMarginWarning(double margin_level); bool SendStopOutWarning();
Beispiel Expert Advisor
Das Paket enthält einen voll funktionsfähigen Beispiel-EA, der Folgendes demonstriert:
- Positionsüberwachung mit Benachrichtigungen
- Automatische Screenshots bei Handelsereignissen
- Regelmäßige Aktualisierung des Kontostatus
- Risikomanagement-Warnungen
- Tägliche Berichte
- Demo-Handelssignale
Formatierung der Nachrichten
HTML-Format (empfohlen)
string message = "<b> Bold text</b>\n"; message += "<i> Italic text</i>\n"; message += "<code> Fixed-width code</code>\n"; message += "<a href='http://example.com'> Link</a>"; bot.SendHTMLMessage(message);
Markdown-Format
string message = "*Bold text*\n"; message += "_Italic text_\n"; message += "`Fixed-width code`\n"; message += "[Link](http://example.com)"; bot.SendMarkdownMessage(message);
Leistung
- Nachrichten-Rate: Bis zu 30 Nachrichten pro Minute
- Begrenzung der Dateigröße: 50 MB pro Datei
- Nachrichtenlänge: 4096 Zeichen
- Länge der Beschriftung: 1024 Zeichen
- Größe der Warteschlange: 100 Nachrichten
- Durchschnittliche Antwortzeit: 50-200ms
Fehlerbehandlung
Die Bibliothek enthält eine umfassende Fehlerbehandlung:
- Validierung der Verbindung
- Schutz durch Ratenbegrenzung
- Automatische Wiederholungsversuche bei Fehlern
- Warteschlangensystem für fehlgeschlagene Nachrichten
- Detaillierte Fehlerprotokollierung
Unterstützung
- Dokumentation: Vollständige API-Dokumentation im Quellcode enthalten
- Beispiel EA: Arbeitsbeispiel mit allen Funktionen
- Debug-Modus: Eingebautes Debugging für die Fehlersuche
Versionsgeschichte
Version 1.0.0 (2024)
- Erste Veröffentlichung
- Vollständige Integration der Telegram Bot API
- Multi-Channel-Unterstützung
- Warteschlangen-System
- Vorlagen-Engine
- Risiko-Management-Warnungen
Lizenz
Diese Bibliothek wird in der vorliegenden Form für die Verwendung in MetaTrader 5 bereitgestellt. Frei für persönlichen und kommerziellen Gebrauch.
Autor
Financial Blueprint
Professionelle Handelslösungen
Haftungsausschluss
Diese Software wird "wie besehen" ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wenn Sie diese Bibliothek nützlich finden, bewerten Sie sie bitte auf MQL5 CodeBase!
Detaillierte Setup-Anweisungen
Erstellen eines Telegram-Bots
-
BotFather finden
- Telegram öffnen
- Suche nach @BotFather
- START drücken
-
Neuen Bot erstellen
- Befehl /newbot senden
- Bot-Namen eingeben (z. B. "Mein Handelsbot")
- Bot-Benutzername eingeben (z. B. my_trading_bot)
- Speichern Sie den Token wie folgt: 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
-
Bot konfigurieren
- Senden Sie /setprivacy und wählen Sie DISABLE (für Gruppenfunktionalität)
- Senden Sie /setjoingroups und wählen Sie ENABLE (zum Hinzufügen zu Gruppen)
Chat-ID erhalten
Für Privatnachrichten:
- Beginne eine Unterhaltung mit deinem Bot
- Senden Sie eine beliebige Nachricht
- Im Browser öffnen: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
- Finde "chat":{"id":123456789} - dies ist Ihre Chat-ID
Für Gruppen:
- Bot zur Gruppe hinzufügen
- Nachricht in Gruppe senden
- Im Browser öffnen: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
- Finde "chat":{"id":-123456789} - negative Zahl für Gruppen
Für Channels:
- Bot als Kanaladministrator hinzufügen
- Nachricht an Kanal senden
- Oder @channelname als Chat-ID verwenden
Fehlersuche bei allgemeinen Problemen
WebRequest-Fehler:
Lösung: 1. Tools → Optionen → Expert Advisors 2. ✓ Allow WebRequest for listed URL 3. Hinzufügen: https://api.telegram.org 4. MT5 neu starten
Bot antwortet nicht:
Überprüfen Sie: 1. die Richtigkeit des Tokens 2. Korrektheit der Chat-ID 3. Internetverbindung 4. WebRequest-Einstellungen
Nachrichten werden nicht zugestellt:
Mögliche Ursachen: 1. API-Limit überschritten (30 Nachrichten/Minute) 2. ungültiges HTML-Format in der Nachricht 3. Nachricht zu lang (>4096 Zeichen)
Beispiele für die Verwendung
Kaufsignal senden
bot.SendTradeSignal(SIGNAL_BUY, "EURUSD", 1.1850, 1.1800, 1.1900);
Screenshot mit Kommentar senden
string caption = "<b> Entry Point</b>\n"; caption += "Pair: EURUSD\n"; caption += "Type: BUY\n"; caption += "Price: 1.1850"; bot.SendChartScreenshot(caption);
Kontostatus senden
bot.SendAccountStatus();
// Automatische Übermittlung von Saldo, Eigenkapital, Marge usw.
Tägliche Berichte einrichten
// In EA's OnTimer() if(TimeHour(TimeCurrent()) == 23 && TimeMinute(TimeCurrent()) == 0) { bot.SendDailyReport(); }
Drawdown-Warnung
double drawdown = CalculateDrawdown(); // Ihre Berechnungsfunktion if(drawdown > 20.0) // Drawdown größer als 20% { bot.SendRiskAlert(drawdown); }
Struktur der Nachricht
[POSITION OPENED] ↑
================
Ticket: #12345678
Symbol: EURUSD
Type: BUY
Volume: 0.10
Price: 1.18500
Time: 2024.01.15 10:30
[POSITION CLOSED]
================
Ticket: #12345678
Symbol: EURUSD
Profit: +125.50 USD
Commission: -2.00
Swap: -0.50
Total: +123.00 USD
Time: 2024.01.15 14:45
================
[DAILY REPORT]
================
Date: 2024.01.15
ACCOUNT SUMMARY
----------------
Balance: 10,125.50 USD
Equity: 10,250.00 USD
Floating P/L: +124.50 USD
TRADING ACTIVITY
----------------
Trades Today: 5
Today's Result: +250.00 USD
Open Positions: 2
BOT STATISTICS
----------------
Messages Sent: 45
Signals Sent: 8
Success Rate: 98.5%
================
