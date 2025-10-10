Professionelle Bibliothek der Telegram Bot Integration für MetaTrader 5. Eine komplette Lösung zum Senden von Handelssignalen, Screenshots, Berichten und Echtzeit-Benachrichtigungen an Telegram-Kanäle und -Gruppen.

Hauptmerkmale

📨 E chtzeit-Handelsbenachrichtigungen - Sofortige Benachrichtigung bei Eröffnung/Schließung/Änderung von Positionen

- Sofortige Benachrichtigung bei Eröffnung/Schließung/Änderung von Positionen 📸 Chart-Screenshots - Automatisches Erfassen von Charts mit Kommentaren

- Automatisches Erfassen von Charts mit Kommentaren 📊 Kontoberichte - Tägliche, wöchentliche und monatliche Performance-Berichte

- Tägliche, wöchentliche und monatliche Performance-Berichte ⚠️ Risikomanagement-Warnungen - Drawdown-, Margin-Level- und Stop-Out-Warnungen

- Drawdown-, Margin-Level- und Stop-Out-Warnungen 🔄 Nachrichten-Warteschlangensystem - Zuverlässige Zustellung mit Wiederholungsmechanismus

- Zuverlässige Zustellung mit Wiederholungsmechanismus 👥 Multi-Channel-Unterstützung - Senden an mehrere Telegram-Chats/Kanäle

- Senden an mehrere Telegram-Chats/Kanäle 📝 Vorlagensystem - Anpassbare Nachrichtenvorlagen

- Anpassbare Nachrichtenvorlagen 🎯 Intelligente Ratenbegrenzung - Verhinderung von API-Blockierungen

Anforderungen

MetaTrader 5 Version 2375 oder höher

Telegram Bot-Token (erhalten Sie von @BotFather)

Chat- oder Kanal-ID

Internetverbindung

Installation

Schritt 1: Erstellen Sie einen Telegram Bot

Öffne Telegram und finde @BotFather Senden Sie den Befehl /newbot Wähle einen Namen für deinen Bot Wähle einen Benutzernamen (muss mit 'bot' enden) Speichern Sie das von BotFather bereitgestellte Token

Schritt 2: Erhalte eine Chat-ID

Füge den Bot zu einer Gruppe/einem Kanal hinzu oder starte einen privaten Chatraum Senden Sie eine Nachricht an den Bot Gehe zu: https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getUpdates Suchen Sie die Chat-ID in der Antwort

Schritt 3: MT5 einrichten

Öffnen Sie MT5 → Service → Einstellungen → Expert Advisors Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "WebRequest für die folgenden URLs zulassen". URL hinzufügen: https://api.telegram.org Klicken Sie auf OK

Schritt 4: Dateien installieren

Kopieren Sie TelegramBot.mqh in den Ordner MQL5/Include/. Kopieren Sie TelegramBot_Example.mq5 in den Ordner MQL5/Experts/. Kompilieren Sie beide Dateien

Schnellstart

#include <TelegramBot.mqh> CTelegramBot bot; int OnInit () { if (!bot.Initialize( "IHR_TOKEN". , "IHRE_CHAT_ID" )) { Print ( "Bot konnte nicht initialisiert werden" ); return INIT_FAILED ; } bot.SendMessage( "Bot erfolgreich verbunden!" ); bot.SendChartScreenshot( "Aktuelle Marktsituation". ); return INIT_SUCCEEDED ; }

API-Referenz

Grundlegende Nachrichten

bool SendMessage( string text); bool SendHTMLMessage( string text); bool SendMarkdownMessage( string text); bool SendMessageToAll( string text);

Handelssignale

bool SendTradeSignal(ENUM_SIGNAL_TYPE type, string symbol, double price); bool SendPositionOpened( ulong ticket, string symbol, ENUM_POSITION_TYPE type, double volume, double price); bool SendPositionClosed( ulong ticket, string symbol, double profit, double commission, double swap);

Medien-Dateien

bool SendPhoto( string file_path, string caption); bool SendDocument( string file_path, string caption); bool SendChartScreenshot(); bool SendChartScreenshot( string caption);

Berichte

bool SendAccountStatus(); bool SendDailyReport(); bool SendWeeklyReport(); bool SendMonthlyReport();

Risiko-Management

bool SendRiskAlert( double drawdown_percent); bool SendMarginWarning( double margin_level); bool SendStopOutWarning();

Expert Advisor Beispiel

Das Paket enthält ein voll funktionsfähiges Beispiel des Expert Advisors, das Folgendes demonstriert:

Positionsüberwachung mit Benachrichtigungen

Automatische Screenshots bei Handelsereignissen

Regelmäßige Aktualisierung des Kontostatus

Risikomanagement-Warnungen

Tägliche Berichte

Demo-Handelssignale

Formatierung der Nachrichten

HTML-Format (empfohlen)

string message = " < b > Жирный текст </ b >

"; message += " < i > Курсив </ i >

"; message += " < code > Моноширинный код </ code >

"; message += " < a href= 'http://example.com' > Ссылка </ a > "; bot.SendHTMLMessage(message);

Markdown-Format

string message = "Fettgedruckter Text{

}" ; message += "Kursivschrift". ; message += "Monospaced Code". ; message += "[Link](http://example.com)" ; bot.SendMarkdownMessage(message);

Leistung

Nachrichtengeschwindigkeit: bis zu 30 Nachrichten pro Minute

bis zu 30 Nachrichten pro Minute Begrenzung der Dateigröße: 50 MB pro Datei

50 MB pro Datei Länge der Nachricht: 4096 Zeichen

4096 Zeichen Signaturlänge: 1024 Zeichen

1024 Zeichen Größe der Warteschlange: 100 Nachrichten

100 Nachrichten Durchschnittliche Antwortzeit: 50-200ms

Fehlerbehandlung

Die Bibliothek enthält eine komplexe Fehlerbehandlung:

Verbindungsprüfung

Schutz vor Grenzwertüberschreitungen

Automatische Wiederholungsversuche bei Fehlern

Warteschlangensystem für fehlgeschlagene Nachrichten

Detaillierte Fehlerprotokollierung

Unterstützung

Dokumentation: Vollständige API-Dokumentation ist im Quellcode enthalten

Vollständige API-Dokumentation ist im Quellcode enthalten EA-Beispiel: Arbeitsbeispiel mit allen Funktionen

Arbeitsbeispiel mit allen Funktionen Debug-Modus: Eingebautes Debugging für die Fehlersuche

Versionsgeschichte

Version 1.0.0 (2024)

Erste Veröffentlichung

Vollständige Integration der Telegram Bot API

Unterstützung für mehrere Kanäle

Warteschlangen-System

Vorlagen-Engine

Risiko-Management-Warnungen

Lizenz

Diese Bibliothek wird in der vorliegenden Form zur Verwendung in MetaTrader 5 bereitgestellt. Sie ist frei für den persönlichen und kommerziellen Gebrauch.

Autor

Forex Trading Blaupause

(Stepan Sinic)





Haftungsausschluss

Diese Software wird "so wie sie ist" ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Wenn Sie diese Bibliothek nützlich finden, bewerten Sie sie bitte auf MQL5 CodeBase!

Detaillierte Anweisungen zur Einrichtung

Einen Bot in Telegram erstellen

BotFather finden Öffnen Sie Telegram

Tippe @BotFather in die Suche ein

START drücken Erstellen Sie einen neuen Bot Senden Sie den Befehl /newbot

Geben Sie den Namen des Bots ein (zum Beispiel: "My Trading Bot")

Geben Sie den Benutzernamen des Bots ein (zum Beispiel: my_trading_bot)

Speichern Sie den Token der Form: 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz Konfigurieren Sie den Bot Senden Sie /setprivacy und wählen Sie DISABLE (für die Arbeit in Gruppen).

Senden Sie /setjoingroups und wählen Sie ENABLE (zum Hinzufügen zu Gruppen)

Eine Chat-ID erhalten

Für private Nachrichten:

Starten Sie einen Dialog mit Ihrem Bot Senden Sie eine beliebige Nachricht Öffne in deinem Browser: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates Suchen Sie "chat":{"id":123456789} - das ist Ihre Chat-ID

Für eine Gruppe:

Füge den Bot zu einer Gruppe hinzu Senden Sie eine Nachricht an die Gruppe In einem Browser öffnen: https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates Finde "chat":{"id":-123456789} ist eine negative Zahl für Gruppen

Für Kanal:

Füge einen Bot als Kanaladministrator hinzu Senden Sie eine Nachricht an den Kanal Oder verwenden Sie den @Benutzernamen des Channels als Chat-ID

Häufiges Problem Lösung

WebRequest-Fehler:

Lösung: 1. Tools → Einstellungen → Berater 2. ✓ WebRequest für die folgenden URLs zulassen 3. Hinzufügen: https://api.telegram.org 4. MT5 neu starten

Der Bot antwortet nicht:

Prüfen Sie: 1. Korrektes Token 2. Chat-ID ist korrekt 3. Internetverbindung 4. WebRequest-Einstellungen

Die Nachrichten werden nicht weitergeleitet:

Mögliche Ursachen: 1. API-Limit überschritten (30 Nachrichten/Minute) 2. Falsches HTML-Format in der Nachricht 3. Die Nachricht ist zu lang (>4096 Zeichen)

Beispiele für die Verwendung

Senden eines Kaufsignals

bot.SendTradeSignal(SIGNAL_BUY, "EURUSD" , 1.1850 , 1.1800 , 1.1900 );

Versenden eines Screenshots mit Kommentaren

string caption = " < b > Точка входа </ b >

"; caption += "Пара: EURUSD

"; caption += "Тип: BUY

"; caption += "Цена: 1.1850"; bot.SendChartScreenshot(caption);

Versenden des Kontostatus

bot.SendAccountStatus();

Einrichten von täglichen Berichten

if (TimeHour( TimeCurrent ()) == 23 && TimeMinute( TimeCurrent ()) == 0 ) { bot.SendDailyReport(); }

Drawdown-Alarm

double drawdown = CalculateDrawdown(); if (drawdown > 20.0 ) { bot.SendRiskAlert(drawdown); }

Struktur der Nachricht

Offene Position

[POSITION OPENED] ↑ ================ Ticket: Symbol: EURUSD Type : BUY Volume: 0.10 Price: 1.18500 Time: 2024.01 .15 10 : 30 ================

Position geschlossen

[POSITION CLOSED] ================ Ticket: Symbol: EURUSD Profit: + 125.50 USD Commission: - 2.00 Swap: - 0.50 Total: + 123.00 USD Time: 2024.01 .15 14 : 45 ================

Täglicher Bericht

[DAILY REPORT] ================ Date: 2024.01.15 ACCOUNT SUMMARY ---------------- Balance: 10,125.50 USD Equity: 10,250.00 USD Floating P/L: +124.50 USD TRADING ACTIVITY ---------------- Trades Today: 5 Today's Result: +250.00 USD Open Positions: 2 BOT STATISTICS ---------------- Messages Sent: 45 Signals Sent: 8 Success Rate: 98.5% ================