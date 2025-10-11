거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
그래프의 왼쪽 상단 모서리에 댓글로 표시하거나 그래픽 개체로 표시하는 두 가지 유형의 표시 모드가 추가되어 쉽게 인식할 수 있습니다.
기능
- 글꼴 선택
- 글꼴 크기. 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 댓글이 너무 작은 경우
- 개체를 이동할 수 있습니다. 더블 클릭으로 원하는 시간을 선택하고 차트의 원하는 위치로 이동할 수 있으며, 평소처럼 계속 업데이트됩니다.
- 시각적 알림. 현재 막대가 닫히기 전 미리 설정된 시간(초)을 설정할 수 있으며, 이 시간에 도달하면 설정에서 설정한 경고 색상으로 시간이 표시됩니다.
설정에서 설정한 경고 색상으로 표시됩니다:
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/51015
StepXCCX_HTF_Signal
StepXCCX_HTF_Signal 인디케이터는 ColorStepXCCX 인디케이터의 마지막 세 막대의 추세 방향을 색상 추세 표시가 있는 세 개의 그래픽 개체로 표시합니다.Laguerre_HTF_Signal
인디케이터 라게에르_HTF_Signal은 라게에르 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 그래픽 개체 형태로 표시하며 추세 또는 거래 방향을 색상으로 표시합니다.
프랙탈 다이내믹
표준 지표 프랙탈 수정XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.