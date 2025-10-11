StepXCCX_HTF_Signal 인디케이터는 ColorStepXCCX 인디케이터의 마지막 세 막대의 추세 방향을 색상 추세 표시가 있는 세 개의 그래픽 개체로 표시합니다.

인디케이터 라게에르_HTF_Signal은 라게에르 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 그래픽 개체 형태로 표시하며 추세 또는 거래 방향을 색상으로 표시합니다.