시간 표시줄 - MetaTrader 5용 지표

Ivan Butko
조회수:
13
평가:
(6)
게시됨:
TimeBar.mq5 (16.52 KB)
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
그래프의 왼쪽 상단 모서리에 댓글로 표시하거나 그래픽 개체로 표시하는 두 가지 유형의 표시 모드가 추가되어 쉽게 인식할 수 있습니다.


기능
  • 글꼴 선택
  • 글꼴 크기. 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 댓글이 너무 작은 경우
  • 개체를 이동할 수 있습니다. 더블 클릭으로 원하는 시간을 선택하고 차트의 원하는 위치로 이동할 수 있으며, 평소처럼 계속 업데이트됩니다.
  • 시각적 알림. 현재 막대가 닫히기 전 미리 설정된 시간(초)을 설정할 수 있으며, 이 시간에 도달하면 설정에서 설정한 경고 색상으로 시간이 표시됩니다.
설정에서 설정한 경고 색상으로 표시됩니다:
  • 표시할 시간 선택
  • 각 시간의 색상(그래픽 개체의 경우)
  • 막대가 곧 닫힌다는 것을 알려주는 경고 알림

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/51015

