Swing Hoch/Tief Kennung





Der Swing High/Low Identifier ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der entwickelt wurde, um signifikante Swing-Punkte auf Ihrem Chart hervorzuheben. Dieser Indikator identifiziert und markiert Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf der Grundlage einer konfigurierbaren Reihe von Bars.





- Swing Highs werden mit roten Pfeilen oberhalb der jeweiligen Kerzen markiert.

- Schwungtiefs werden mit blauen Pfeilen unterhalb der entsprechenden Kerzen markiert.





Dieses Tool hilft Händlern, schnell wichtige Kursniveaus und -muster zu erkennen, die für fundierte Handelsentscheidungen entscheidend sein können.







### Nützliche Strategien





1. Identifizierung von Trendumkehrungen:

- Swing Highs können auf potenzielle Widerstandsniveaus hinweisen, an denen ein Abwärtstrend beginnen könnte.

- Swing Lows können auf potenzielle Unterstützungsniveaus hinweisen, an denen ein Aufwärtstrend beginnen könnte.





2. Unterstützungs- und Widerstandsanalyse:

- Verwenden Sie die markierten Schwunghochs und -tiefs, um horizontale Linien oder Kanäle zu zeichnen, die als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsebenen fungieren können.





3. Preisaktionshandel:

- Kombinieren Sie den Indikator mit Price-Action-Techniken, wie z. B. Candlestick-Muster oder Breakout-Strategien, um Ein- und Ausstiege an Swing-Punkten zu bestätigen.





4. Swing-Handel:

- Nutzen Sie die Swing-Hochs und -Tiefs, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage der beobachteten Kursschwankungen und potenziellen Umkehrbereiche zu bestimmen.





5. Bestätigung für andere Indikatoren:

- Verwenden Sie die Swing-Punkte als Bestätigung für andere technische Indikatoren, wie gleitende Durchschnitte oder Oszillatoren, um die Zuverlässigkeit der Handelssignale zu erhöhen.



