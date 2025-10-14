CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Find Swing Highs Swing Lows - Indikator für den MetaTrader 5

Philani Mthembu | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
25
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Swing Hoch/Tief Kennung

Der Swing High/Low Identifier ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der entwickelt wurde, um signifikante Swing-Punkte auf Ihrem Chart hervorzuheben. Dieser Indikator identifiziert und markiert Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf der Grundlage einer konfigurierbaren Reihe von Bars.

- Swing Highs werden mit roten Pfeilen oberhalb der jeweiligen Kerzen markiert.
- Schwungtiefs werden mit blauen Pfeilen unterhalb der entsprechenden Kerzen markiert.

Dieses Tool hilft Händlern, schnell wichtige Kursniveaus und -muster zu erkennen, die für fundierte Handelsentscheidungen entscheidend sein können.



### Nützliche Strategien

1. Identifizierung von Trendumkehrungen:

- Swing Highs können auf potenzielle Widerstandsniveaus hinweisen, an denen ein Abwärtstrend beginnen könnte.
- Swing Lows können auf potenzielle Unterstützungsniveaus hinweisen, an denen ein Aufwärtstrend beginnen könnte.

2. Unterstützungs- und Widerstandsanalyse:
- Verwenden Sie die markierten Schwunghochs und -tiefs, um horizontale Linien oder Kanäle zu zeichnen, die als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsebenen fungieren können.

3. Preisaktionshandel:
- Kombinieren Sie den Indikator mit Price-Action-Techniken, wie z. B. Candlestick-Muster oder Breakout-Strategien, um Ein- und Ausstiege an Swing-Punkten zu bestätigen.

4. Swing-Handel:
- Nutzen Sie die Swing-Hochs und -Tiefs, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage der beobachteten Kursschwankungen und potenziellen Umkehrbereiche zu bestimmen.

5. Bestätigung für andere Indikatoren:
- Verwenden Sie die Swing-Punkte als Bestätigung für andere technische Indikatoren, wie gleitende Durchschnitte oder Oszillatoren, um die Zuverlässigkeit der Handelssignale zu erhöhen.

Dieser Indikator bietet eine visuelle Darstellung der wichtigsten Kurspunkte und hilft Händlern, ihre technischen Analysen und Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Hoch_Tief_Gold 4hr_HH_LL

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50996

U.S.-Dollar-Index U.S.-Dollar-Index

Ein Service für den MetaTrader 5, der ein synthetisches, benutzerdefiniertes Symbol "USDX.synthetic" erstellt, das den US Dollar Index (DXY) in Echtzeit wiedergibt.

The RSI Engine The RSI Engine

Der RSI Engine EA ist ein äußerst vielseitiger automatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5, der Trades auf Basis von Signalen des beliebten Relative Strength Index (RSI) Indikators ausführt. Version 2.1 bietet eine optimierte Signalverarbeitung und verbesserte Stabilität. Der EA bietet einen flexiblen Rahmen mit mehreren RSI-basierten Strategien, Bestätigungsfiltern und umfassenden Einstellungen für das Handelsmanagement, wodurch er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist.

Decision Colored Candles - MT5 Decision Colored Candles - MT5

größeres Vertrauen in den Handel

Hacking objects in an EX5 Hacking objects in an EX5

Eine Demonstration, wie man Objekte in einem Indikator ändern kann, ohne den Quellcode zu haben