这段代码演示了如何在没有源代码的情况下修改指标中的对象。有些指标不使用缓冲区，只使用对象。如果可以使用 iCustom 来更改输入，那就简单多了，但这只有在指标使用缓冲区来绘制元素时才有可能。如果指标只使用对象呢？





为了演示，我们使用了 MT5 的免费市场指标 "PZ Multidiagonals MT5"。您需要先从市场上安装该指标，然后再按原样测试代码。

我们需要一个对象前缀名才能开始操作对象。创建函数 LogChartObjectNames() 是为了记录指标中存在的所有对象名称。

然后使用 ModifyChartObjects() 函数操作对象，该函数传递两个参数。一个是前缀名（应为描述性对象名称的开头部分），另一个是整数，用于传递未修改或 "保留 "特定对象的数量。





PZ 多对角线指标是一种自动绘制趋势线的趋势指标，但有点过头了。下面是默认预设的外观：





从数据窗口可以看出，该指标没有使用缓冲区。一切都是用对象构建的。





现在，从一个干净的图表开始，加载这个指标 "Hacking Objects.mq5"，你会看到我是如何删除大量趋势线的，并通过访问输入而不是黑客对象，留下了我认为最相关的趋势线：



















