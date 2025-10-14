CodeBaseKategorien
Decision Colored Candles - MT5 - Indikator für den MetaTrader 5

Höheres Vertrauen in die Kerzenimplikation steigt mit dem Prozentsatz des Körpers zum Bereich, der größer oder gleich 50% sein muss, daher färbt der Indikator diese Kerzen, während er andere Kerzen in den Standardfarben des Diagramms belässt



