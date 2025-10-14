Der Swing High/Low Identifier für MetaTrader 5 markiert signifikante Swing-Hochs und Swing-Tiefs direkt auf Ihrem Chart mit farbcodierten Pfeilen. Dieses Tool hilft Händlern, schnell wichtige Kursniveaus zu identifizieren, die als Widerstand und Unterstützung dienen können, und ist ideal für die Trendumkehranalyse, das Mapping von Unterstützung und Widerstand und die Verbesserung von Preisaktionsstrategien. Durch die Hervorhebung dieser entscheidenden Swing-Punkte liefert es wertvolle Erkenntnisse, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und Handelsstrategien zu optimieren.

Ein Service für den MetaTrader 5, der ein synthetisches, benutzerdefiniertes Symbol "USDX.synthetic" erstellt, das den US Dollar Index (DXY) in Echtzeit wiedergibt.