Decision Colored Candles - MT5
Höheres Vertrauen in die Kerzenimplikation steigt mit dem Prozentsatz des Körpers zum Bereich, der größer oder gleich 50% sein muss, daher färbt der Indikator diese Kerzen, während er andere Kerzen in den Standardfarben des Diagramms belässt
Der Swing High/Low Identifier für MetaTrader 5 markiert signifikante Swing-Hochs und Swing-Tiefs direkt auf Ihrem Chart mit farbcodierten Pfeilen. Dieses Tool hilft Händlern, schnell wichtige Kursniveaus zu identifizieren, die als Widerstand und Unterstützung dienen können, und ist ideal für die Trendumkehranalyse, das Mapping von Unterstützung und Widerstand und die Verbesserung von Preisaktionsstrategien. Durch die Hervorhebung dieser entscheidenden Swing-Punkte liefert es wertvolle Erkenntnisse, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und Handelsstrategien zu optimieren.

U.S.-Dollar-Index
Ein Service für den MetaTrader 5, der ein synthetisches, benutzerdefiniertes Symbol "USDX.synthetic" erstellt, das den US Dollar Index (DXY) in Echtzeit wiedergibt.
Eine Demonstration, wie man Objekte in einem Indikator ändern kann, ohne den Quellcode zu haben

Raymond Cloudy Day For EA
Raymond Cloudy Day For EA, ein revolutionäres Trading-Tool, das von Raymond kreiert und von Experten für die MT5-Plattform entwickelt wurde. Dieser innovative Indikator integriert eine hochmoderne Berechnungsmethode mit fortschrittlichen Algorithmen, die die traditionellen Pivot-Punkte übertrifft, um Handelsstrategien mit unvergleichlicher Präzision zu verbessern.