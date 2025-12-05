Larry Williams: Wie aus 10.000 Dollar durch Disziplin 1.100.000 Dollar wurden.

Larry R. Williams — einer der einflussreichsten und angesehensten Händler in der Geschichte der Finanzmärkte, bekannt nicht nur als erfolgreicher Spekulant, sondern auch als Autor, Ausbilder und Entwickler technischer Indikatoren, die bis heute von Tradern weltweit verwendet werden.

Wer ist Larry Williams?



Larry Williams wurde 1942 in den Vereinigten Staaten geboren. Sein Name wurde legendär, nachdem er 1987 die berühmte U.S. Investing Championship gewann, bei der er innerhalb von nur 12 Monaten aus 10.000 USD 1.100.000 USD machte — eine Rendite von über 10.000 %, ein Rekord, der bis heute als einer der bemerkenswertesten in der Handelsgeschichte gilt.

Diese Leistung war nicht das Ergebnis von Glück, sondern eines disziplinierten Systems, eines tiefen Verständnisses der Marktpsychologie und der Anwendung technischer Indikatoren, die er selbst entwickelt hatte.

Grundlegende Prinzipien des Handels von Larry Williams



Märkte bewegen sich in Zyklen

Williams glaubte, dass Märkte nicht zufällig sind — sie folgen sich wiederholenden Mustern, besonders kurzfristig. Er untersuchte Umkehrpunkte ausführlich und vertrat die Auffassung, dass die größten Gewinnchancen nach extremen Bewegungen entstehen, wenn der Markt überkauft oder überverkauft ist.

Der Williams-%R-Indikator





Einer seiner bedeutendsten Beiträge ist der Williams-%R-Indikator, der in den 1970er Jahren entwickelt wurde. Es handelt sich um einen Oszillator, der dem RSI ähnelt, aber anders berechnet wird und zeigt, wo sich der Schlusskurs im Verhältnis zur Preisspanne über einen definierten Zeitraum (üblicherweise 14 Balken) befindet.



Werte über -20 % deuten auf überkaufte Bedingungen hin. Werte unter -80 % deuten auf überverkaufte Bedingungen hin.

Williams verwendete ihn nicht als eigenständiges Signal, sondern als Filter zur Identifizierung möglicher Umkehrungen — insbesondere in Kombination mit Volumen- und Price-Action-Analyse.

Handel an Hochs und Tiefs

Er bevorzugte den Handel nach extremen Kursbewegungen — beispielsweise nachdem der Preis innerhalb der letzten 10–20 Tage ein neues Hoch oder Tief erreicht hatte. Seine Strategie bestand oft darin, auf einen Rücksetzer nach einem solchen Extrem zu warten und dann eine Position in die entgegengesetzte Richtung einzunehmen, unter der Annahme, dass der Markt überdehnt war.

Strenge Risikomanagement-Regeln

Trotz seiner aggressiven Renditen war Williams beim Kapitaleinsatz äußerst konservativ. Er riskierte nie mehr als 1–2 % seines Kontos pro Trade. Seine Philosophie lautete:

„Versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu machen. Versuchen Sie zu überleben, damit Sie morgen weiterhandeln können.“

Psychologie und Disziplin

Williams sagte oft, dass 80 % des Erfolgs auf der Psychologie beruhen, nicht auf dem System. Er betonte die Wichtigkeit, einen Plan zu befolgen, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und die Hoffnung aufzugeben, dass der Markt sich zu Ihren Gunsten wenden wird. Sein Lieblingsspruch war:

„Sie müssen nicht recht haben — Sie müssen reich sein.“

Vermächtnis und Einfluss



Bildung: Er gründete eine Bildungsplattform, hielt Seminare und unterrichtete Tausende von Tradern. Sein Ansatz war einfach, praktisch und auf realem Marktverhalten basiert — nicht auf theoretischen Modellen.

Programmierung: Williams setzte seine Ideen aktiv in Software-Indikatoren um. Sein Williams-%R ist einer der am weitesten verbreiteten Indikatoren auf MetaTrader, TradingView und anderen Plattformen. Er entwickelte zudem Systeme, die mehrere Zeiträume, Zeitfilter und Volumenbestätigungen nutzen — Prinzipien, die heute Standard im modernen algorithmischen Handel sind.

Warum sind seine Methoden heute noch relevant?



Trotz der Veränderungen an den Märkten — dem Aufkommen des Hochfrequenzhandels, von Algorithmen und Kryptowährungen — bleiben die grundlegenden Gesetze des Marktverhaltens unverändert. Die Menschen kaufen weiterhin in Euphorie und verkaufen in Panik. Die Indikatoren von Williams, insbesondere der %R, bleiben wirksame Werkzeuge zur Identifizierung extremer Bedingungen, besonders auf den Zeitrahmen M5–H1, die er selbst empfahl.

Larry R. Williams war mehr als ein Trader — er war ein Philosoph des Marktes. Er bewies, dass enorme Gewinne erzielt werden können, ohne alles zu riskieren, ohne komplexe mathematische Modelle und ohne auf „Wunderformeln“ zu vertrauen. Sein Vermächtnis ist Disziplin, Einfachheit und ein tiefes Verständnis der menschlichen Natur an den Märkten.

Für jeden Trader, der nicht nur eine „Welle“ reiten möchte, sondern langfristig überleben und erfolgreich sein will, ist das Studium der Methoden von Larry Williams keine Wahl — sondern eine Notwendigkeit.

