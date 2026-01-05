- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
18 (85.71%)
亏损交易:
3 (14.29%)
最好交易:
76.54 USD
最差交易:
-7.62 USD
毛利:
507.65 USD (51 284 pips)
毛利亏损:
-17.79 USD (1 750 pips)
最大连续赢利:
13 (446.29 USD)
最大连续盈利:
446.29 USD (13)
夏普比率:
0.85
交易活动:
60.52%
最大入金加载:
2.03%
最近交易:
24 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
17 小时
采收率:
48.17
长期交易:
13 (61.90%)
短期交易:
8 (38.10%)
利润因子:
28.54
预期回报:
23.33 USD
平均利润:
28.20 USD
平均损失:
-5.93 USD
最大连续失误:
2 (-10.17 USD)
最大连续亏损:
-10.17 USD (2)
每月增长:
48.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.38 USD
最大值:
10.17 USD (1.01%)
相对跌幅:
结余:
1.01% (10.17 USD)
净值:
0.76% (11.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|490
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|50K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.54 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +446.29 USD
最大连续亏损: -10.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
49%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
21
85%
61%
28.53
23.33
USD
USD
1%
1:300