Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
14 (82.35%)
Transacciones Irrentables:
3 (17.65%)
Mejor transacción:
76.54 USD
Peor transacción:
-7.62 USD
Beneficio Bruto:
451.08 USD (45 593 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.79 USD (1 750 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (446.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
446.29 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.88
Actividad comercial:
48.07%
Carga máxima del depósito:
1.03%
Último trade:
50 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
42.60
Transacciones Largas:
10 (58.82%)
Transacciones Cortas:
7 (41.18%)
Factor de Beneficio:
25.36
Beneficio Esperado:
25.49 USD
Beneficio medio:
32.22 USD
Pérdidas medias:
-5.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.17 USD (2)
Crecimiento al mes:
43.33%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.38 USD
Máxima:
10.17 USD (1.01%)
Reducción relativa:
De balance:
1.01% (10.17 USD)
De fondos:
0.23% (3.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|433
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|44K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +76.54 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +446.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
43%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
17
82%
48%
25.35
25.49
USD
USD
1%
1:300