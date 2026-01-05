- Прирост
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
18 (85.71%)
Убыточных трейдов:
3 (14.29%)
Лучший трейд:
76.54 USD
Худший трейд:
-7.62 USD
Общая прибыль:
507.65 USD (51 284 pips)
Общий убыток:
-17.79 USD (1 750 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (446.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
446.29 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
60.52%
Макс. загрузка депозита:
2.03%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
48.17
Длинных трейдов:
13 (61.90%)
Коротких трейдов:
8 (38.10%)
Профит фактор:
28.54
Мат. ожидание:
23.33 USD
Средняя прибыль:
28.20 USD
Средний убыток:
-5.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.17 USD (2)
Прирост в месяц:
48.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.38 USD
Максимальная:
10.17 USD (1.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.01% (10.17 USD)
По эквити:
0.76% (11.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|490
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|50K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +76.54 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +446.29 USD
Макс. убыток в серии: -10.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
