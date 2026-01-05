СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Universe of Trading
Boris Sedlar

Universe of Trading

Boris Sedlar
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 49%
RoboForex-Prime
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
18 (85.71%)
Убыточных трейдов:
3 (14.29%)
Лучший трейд:
76.54 USD
Худший трейд:
-7.62 USD
Общая прибыль:
507.65 USD (51 284 pips)
Общий убыток:
-17.79 USD (1 750 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (446.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
446.29 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
60.52%
Макс. загрузка депозита:
2.03%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
48.17
Длинных трейдов:
13 (61.90%)
Коротких трейдов:
8 (38.10%)
Профит фактор:
28.54
Мат. ожидание:
23.33 USD
Средняя прибыль:
28.20 USD
Средний убыток:
-5.93 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.17 USD (2)
Прирост в месяц:
48.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.38 USD
Максимальная:
10.17 USD (1.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.01% (10.17 USD)
По эквити:
0.76% (11.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 490
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 50K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.54 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +446.29 USD
Макс. убыток в серии: -10.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 07:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Universe of Trading
30 USD в месяц
49%
0
0
USD
1.5K
USD
1
0%
21
85%
61%
28.53
23.33
USD
1%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.