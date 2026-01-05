- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
14 (87.50%)
Negociações com perda:
2 (12.50%)
Melhor negociação:
76.54 USD
Pior negociação:
-7.30 USD
Lucro bruto:
451.08 USD (45 593 pips)
Perda bruta:
-10.17 USD (998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (446.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
446.29 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.95
Atividade de negociação:
82.79%
Depósito máximo carregado:
1.03%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
43.35
Negociações longas:
10 (62.50%)
Negociações curtas:
6 (37.50%)
Fator de lucro:
44.35
Valor esperado:
27.56 USD
Lucro médio:
32.22 USD
Perda média:
-5.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.17 USD (2)
Crescimento mensal:
44.09%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.38 USD
Máximo:
10.17 USD (1.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.01% (10.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.12% (1.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|441
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|45K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +76.54 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +446.29 USD
Máxima perda consecutiva: -10.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
44%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
16
87%
83%
44.35
27.56
USD
USD
1%
1:300