- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
14 (87.50%)
損失トレード:
2 (12.50%)
ベストトレード:
76.54 USD
最悪のトレード:
-7.30 USD
総利益:
451.08 USD (45 593 pips)
総損失:
-10.17 USD (998 pips)
最大連続の勝ち:
13 (446.29 USD)
最大連続利益:
446.29 USD (13)
シャープレシオ:
0.95
取引アクティビティ:
39.86%
最大入金額:
1.03%
最近のトレード:
19 分前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
43.35
長いトレード:
10 (62.50%)
短いトレード:
6 (37.50%)
プロフィットファクター:
44.35
期待されたペイオフ:
27.56 USD
平均利益:
32.22 USD
平均損失:
-5.09 USD
最大連続の負け:
2 (-10.17 USD)
最大連続損失:
-10.17 USD (2)
月間成長:
44.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.38 USD
最大の:
10.17 USD (1.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.01% (10.17 USD)
エクイティによる:
0.12% (1.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|441
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|45K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +76.54 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +446.29 USD
最大連続損失: -10.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
44%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
16
87%
40%
44.35
27.56
USD
USD
1%
1:300