Boris Sedlar

Universe of Trading

Boris Sedlar
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 45%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
15 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (16.67%)
En iyi işlem:
76.54 USD
En kötü işlem:
-7.62 USD
Brüt kâr:
463.68 USD (46 861 pips)
Brüt zarar:
-17.79 USD (1 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (446.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
446.29 USD (13)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
68.28%
Maks. mevduat yükü:
1.03%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
43.84
Alış işlemleri:
10 (55.56%)
Satış işlemleri:
8 (44.44%)
Kâr faktörü:
26.06
Beklenen getiri:
24.77 USD
Ortalama kâr:
30.91 USD
Ortalama zarar:
-5.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.17 USD (2)
Aylık büyüme:
44.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.38 USD
Maksimum:
10.17 USD (1.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.01% (10.17 USD)
Varlığa göre:
0.24% (3.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 446
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 45K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.54 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +446.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
İnceleme yok
2026.01.05 07:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 07:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.