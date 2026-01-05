- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
15 (83.33%)
Loss Trade:
3 (16.67%)
Best Trade:
76.54 USD
Worst Trade:
-7.62 USD
Profitto lordo:
463.68 USD (46 861 pips)
Perdita lorda:
-17.79 USD (1 750 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (446.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
446.29 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
68.28%
Massimo carico di deposito:
1.03%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
43.84
Long Trade:
10 (55.56%)
Short Trade:
8 (44.44%)
Fattore di profitto:
26.06
Profitto previsto:
24.77 USD
Profitto medio:
30.91 USD
Perdita media:
-5.93 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.17 USD (2)
Crescita mensile:
44.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.38 USD
Massimale:
10.17 USD (1.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.01% (10.17 USD)
Per equità:
0.24% (3.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|446
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|45K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.54 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +446.29 USD
Massima perdita consecutiva: -10.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
45%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
18
83%
68%
26.06
24.77
USD
USD
1%
1:300