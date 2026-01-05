- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
14 (82.35%)
Verlusttrades:
3 (17.65%)
Bester Trade:
76.54 USD
Schlechtester Trade:
-7.62 USD
Bruttoprofit:
451.08 USD (45 593 pips)
Bruttoverlust:
-17.79 USD (1 750 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (446.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
446.29 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.88
Trading-Aktivität:
52.19%
Max deposit load:
1.03%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
42.60
Long-Positionen:
10 (58.82%)
Short-Positionen:
7 (41.18%)
Profit-Faktor:
25.36
Mathematische Gewinnerwartung:
25.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
32.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-10.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.17 USD (2)
Wachstum pro Monat :
43.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.38 USD
Maximaler:
10.17 USD (1.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.01% (10.17 USD)
Kapital:
0.23% (3.37 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|433
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|44K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
43%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
17
82%
52%
25.35
25.49
USD
USD
1%
1:300