- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
41 (41.83%)
亏损交易:
57 (58.16%)
最好交易:
35.86 USD
最差交易:
-11.45 USD
毛利:
195.33 USD (235 178 pips)
毛利亏损:
-251.22 USD (352 642 pips)
最大连续赢利:
4 (56.79 USD)
最大连续盈利:
56.79 USD (4)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
50.19%
最大入金加载:
9.10%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
99
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
-0.50
长期交易:
86 (87.76%)
短期交易:
12 (12.24%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-0.57 USD
平均利润:
4.76 USD
平均损失:
-4.41 USD
最大连续失误:
8 (-62.32 USD)
最大连续亏损:
-62.32 USD (8)
每月增长:
-18.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
55.89 USD
最大值:
111.09 USD (31.27%)
相对跌幅:
结余:
31.37% (110.98 USD)
净值:
4.71% (13.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|BTCUSD
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-46
|BTCUSD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-37K
|BTCUSD
|-81K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
