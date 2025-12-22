信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAU SCALPING
Abdurouf

XAU SCALPING

Abdurouf
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -19%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
98
盈利交易:
41 (41.83%)
亏损交易:
57 (58.16%)
最好交易:
35.86 USD
最差交易:
-11.45 USD
毛利:
195.33 USD (235 178 pips)
毛利亏损:
-251.22 USD (352 642 pips)
最大连续赢利:
4 (56.79 USD)
最大连续盈利:
56.79 USD (4)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
50.19%
最大入金加载:
9.10%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
99
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
-0.50
长期交易:
86 (87.76%)
短期交易:
12 (12.24%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-0.57 USD
平均利润:
4.76 USD
平均损失:
-4.41 USD
最大连续失误:
8 (-62.32 USD)
最大连续亏损:
-62.32 USD (8)
每月增长:
-18.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
55.89 USD
最大值:
111.09 USD (31.27%)
相对跌幅:
结余:
31.37% (110.98 USD)
净值:
4.71% (13.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 90
BTCUSD 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -46
BTCUSD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -37K
BTCUSD -81K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +35.86 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +56.79 USD
最大连续亏损: -62.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
没有评论
2025.12.23 04:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 22:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XAU SCALPING
每月30 USD
-19%
0
0
USD
234
USD
1
0%
98
41%
50%
0.77
-0.57
USD
31%
1:500
