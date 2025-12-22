- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
37 (41.11%)
Убыточных трейдов:
53 (58.89%)
Лучший трейд:
35.86 USD
Худший трейд:
-11.45 USD
Общая прибыль:
176.69 USD (200 297 pips)
Общий убыток:
-221.38 USD (240 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (56.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.79 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
50.88%
Макс. загрузка депозита:
9.10%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
81 (90.00%)
Коротких трейдов:
9 (10.00%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.50 USD
Средняя прибыль:
4.78 USD
Средний убыток:
-4.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-62.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.32 USD (8)
Прирост в месяц:
-14.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.23 USD
Максимальная:
109.43 USD (30.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.77% (109.32 USD)
По эквити:
4.71% (13.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|BTCUSD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-43
|BTCUSD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-34K
|BTCUSD
|-6.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.86 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +56.79 USD
Макс. убыток в серии: -62.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-15%
0
0
USD
USD
255
USD
USD
1
0%
90
41%
51%
0.79
-0.50
USD
USD
31%
1:500