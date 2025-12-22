СигналыРазделы
XAU SCALPING
Abdurouf

XAU SCALPING

Abdurouf
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -15%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
90
Прибыльных трейдов:
37 (41.11%)
Убыточных трейдов:
53 (58.89%)
Лучший трейд:
35.86 USD
Худший трейд:
-11.45 USD
Общая прибыль:
176.69 USD (200 297 pips)
Общий убыток:
-221.38 USD (240 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (56.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.79 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
50.88%
Макс. загрузка депозита:
9.10%
Последний трейд:
36 минут
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
81 (90.00%)
Коротких трейдов:
9 (10.00%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.50 USD
Средняя прибыль:
4.78 USD
Средний убыток:
-4.18 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-62.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.32 USD (8)
Прирост в месяц:
-14.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.23 USD
Максимальная:
109.43 USD (30.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.77% (109.32 USD)
По эквити:
4.71% (13.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 86
BTCUSD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -43
BTCUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -34K
BTCUSD -6.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.86 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +56.79 USD
Макс. убыток в серии: -62.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Нет отзывов
2025.12.23 04:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 22:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.