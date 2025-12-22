- Wachstum
Trades insgesamt:
167
Gewinntrades:
73 (43.71%)
Verlusttrades:
94 (56.29%)
Bester Trade:
35.86 USD
Schlechtester Trade:
-39.75 USD
Bruttoprofit:
270.86 USD (298 929 pips)
Bruttoverlust:
-492.49 USD (511 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (56.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.79 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
55.57%
Max deposit load:
13.60%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
163
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.80
Long-Positionen:
141 (84.43%)
Short-Positionen:
26 (15.57%)
Profit-Faktor:
0.55
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-62.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.32 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-76.26%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
221.63 USD
Maximaler:
276.83 USD (77.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.95% (276.83 USD)
Kapital:
24.95% (35.55 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|BTCUSD
|9
|XAGUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-148
|BTCUSD
|-9
|XAGUSD
|-64
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-132K
|BTCUSD
|-80K
|XAGUSD
|-1.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Bester Trade: +35.86 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.49 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|9.50 × 12
|
Exness-MT5Real7
|11.78 × 68
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Bybit-Live
|12.33 × 3
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real28
|17.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|20.34 × 38
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
