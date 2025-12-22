SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XAU SCALPING
Abdurouf

XAU SCALPING

Abdurouf
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -76%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
167
Gewinntrades:
73 (43.71%)
Verlusttrades:
94 (56.29%)
Bester Trade:
35.86 USD
Schlechtester Trade:
-39.75 USD
Bruttoprofit:
270.86 USD (298 929 pips)
Bruttoverlust:
-492.49 USD (511 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (56.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.79 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
55.57%
Max deposit load:
13.60%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
163
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.80
Long-Positionen:
141 (84.43%)
Short-Positionen:
26 (15.57%)
Profit-Faktor:
0.55
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.33 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-62.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.32 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-76.26%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
221.63 USD
Maximaler:
276.83 USD (77.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.95% (276.83 USD)
Kapital:
24.95% (35.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 149
BTCUSD 9
XAGUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -148
BTCUSD -9
XAGUSD -64
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -132K
BTCUSD -80K
XAGUSD -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +35.86 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.49 × 57
Exness-MT5Real
5.50 × 2
RoboForex-Pro
6.00 × 1
MonetaMarkets-Live
9.50 × 12
Exness-MT5Real7
11.78 × 68
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Bybit-Live
12.33 × 3
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real28
17.00 × 1
RoboForex-ECN
20.34 × 38
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
Keine Bewertungen
2025.12.26 18:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 04:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 22:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
