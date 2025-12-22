- Incremento
Total de Trades:
113
Transacciones Rentables:
45 (39.82%)
Transacciones Irrentables:
68 (60.18%)
Mejor transacción:
35.86 USD
Peor transacción:
-14.87 USD
Beneficio Bruto:
220.90 USD (260 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-341.67 USD (441 268 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (56.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.79 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Actividad comercial:
56.67%
Carga máxima del depósito:
13.60%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
115
Tiempo medio de espera:
33 minutos
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
98 (86.73%)
Transacciones Cortas:
15 (13.27%)
Factor de Beneficio:
0.65
Beneficio Esperado:
-1.07 USD
Beneficio medio:
4.91 USD
Pérdidas medias:
-5.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-62.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.32 USD (8)
Crecimiento al mes:
-41.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
120.77 USD
Máxima:
175.97 USD (49.53%)
Reducción relativa:
De balance:
50.33% (175.70 USD)
De fondos:
5.31% (11.76 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|BTCUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-111
|BTCUSD
|-9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-100K
|BTCUSD
|-81K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Mejor transacción: +35.86 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +56.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -62.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
