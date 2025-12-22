SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / XAU SCALPING
Abdurouf

XAU SCALPING

Abdurouf
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -41%
Exness-MT5Real8
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
113
Transacciones Rentables:
45 (39.82%)
Transacciones Irrentables:
68 (60.18%)
Mejor transacción:
35.86 USD
Peor transacción:
-14.87 USD
Beneficio Bruto:
220.90 USD (260 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-341.67 USD (441 268 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (56.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.79 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Actividad comercial:
56.67%
Carga máxima del depósito:
13.60%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
115
Tiempo medio de espera:
33 minutos
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
98 (86.73%)
Transacciones Cortas:
15 (13.27%)
Factor de Beneficio:
0.65
Beneficio Esperado:
-1.07 USD
Beneficio medio:
4.91 USD
Pérdidas medias:
-5.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-62.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.32 USD (8)
Crecimiento al mes:
-41.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
120.77 USD
Máxima:
175.97 USD (49.53%)
Reducción relativa:
De balance:
50.33% (175.70 USD)
De fondos:
5.31% (11.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 105
BTCUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -111
BTCUSD -9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -100K
BTCUSD -81K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.86 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +56.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -62.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 18:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 04:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 22:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XAU SCALPING
30 USD al mes
-41%
0
0
USD
169
USD
1
0%
113
39%
57%
0.64
-1.07
USD
50%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.