- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
12 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
En iyi işlem:
9.17 USD
En kötü işlem:
-5.16 USD
Brüt kâr:
52.43 USD (52 427 pips)
Brüt zarar:
-27.13 USD (24 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (16.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.96 USD (4)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
38.89%
Maks. mevduat yükü:
2.83%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
2.18
Alış işlemleri:
22 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-2.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.05 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.60 USD
Maksimum:
11.60 USD (3.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.83% (11.49 USD)
Varlığa göre:
1.57% (4.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|25
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
325
USD
USD
1
0%
22
54%
39%
1.93
1.15
USD
USD
4%
1:500