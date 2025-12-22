シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XAU SCALPING
Abdurouf

XAU SCALPING

Abdurouf
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -41%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
114
利益トレード:
46 (40.35%)
損失トレード:
68 (59.65%)
ベストトレード:
35.86 USD
最悪のトレード:
-14.87 USD
総利益:
221.02 USD (261 961 pips)
総損失:
-341.67 USD (441 268 pips)
最大連続の勝ち:
4 (56.79 USD)
最大連続利益:
56.79 USD (4)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
56.67%
最大入金額:
13.60%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
115
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
-0.69
長いトレード:
99 (86.84%)
短いトレード:
15 (13.16%)
プロフィットファクター:
0.65
期待されたペイオフ:
-1.06 USD
平均利益:
4.80 USD
平均損失:
-5.02 USD
最大連続の負け:
8 (-62.32 USD)
最大連続損失:
-62.32 USD (8)
月間成長:
-41.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
120.77 USD
最大の:
175.97 USD (49.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.33% (175.70 USD)
エクイティによる:
5.31% (11.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 105
BTCUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -111
BTCUSD -9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -100K
BTCUSD -80K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +35.86 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +56.79 USD
最大連続損失: -62.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
レビューなし
2025.12.26 18:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 04:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 22:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください