- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
114
利益トレード:
46 (40.35%)
損失トレード:
68 (59.65%)
ベストトレード:
35.86 USD
最悪のトレード:
-14.87 USD
総利益:
221.02 USD (261 961 pips)
総損失:
-341.67 USD (441 268 pips)
最大連続の勝ち:
4 (56.79 USD)
最大連続利益:
56.79 USD (4)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
56.67%
最大入金額:
13.60%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
115
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
-0.69
長いトレード:
99 (86.84%)
短いトレード:
15 (13.16%)
プロフィットファクター:
0.65
期待されたペイオフ:
-1.06 USD
平均利益:
4.80 USD
平均損失:
-5.02 USD
最大連続の負け:
8 (-62.32 USD)
最大連続損失:
-62.32 USD (8)
月間成長:
-41.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
120.77 USD
最大の:
175.97 USD (49.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.33% (175.70 USD)
エクイティによる:
5.31% (11.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|BTCUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-111
|BTCUSD
|-9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-100K
|BTCUSD
|-80K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.86 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +56.79 USD
最大連続損失: -62.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-41%
0
0
USD
USD
169
USD
USD
1
0%
114
40%
57%
0.64
-1.06
USD
USD
50%
1:500