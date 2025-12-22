SinaisSeções
Abdurouf

XAU SCALPING

Abdurouf
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -41%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
46 (40.35%)
Negociações com perda:
68 (59.65%)
Melhor negociação:
35.86 USD
Pior negociação:
-14.87 USD
Lucro bruto:
221.02 USD (261 961 pips)
Perda bruta:
-341.67 USD (441 268 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (56.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.79 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.16
Atividade de negociação:
56.67%
Depósito máximo carregado:
13.60%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
115
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
99 (86.84%)
Negociações curtas:
15 (13.16%)
Fator de lucro:
0.65
Valor esperado:
-1.06 USD
Lucro médio:
4.80 USD
Perda média:
-5.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-62.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.32 USD (8)
Crescimento mensal:
-41.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
120.77 USD
Máximo:
175.97 USD (49.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.33% (175.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.31% (11.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 105
BTCUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -111
BTCUSD -9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -100K
BTCUSD -80K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +35.86 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +56.79 USD
Máxima perda consecutiva: -62.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Sem comentários
2025.12.26 18:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 04:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 22:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.12.22 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
