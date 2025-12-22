- Crescimento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
46 (40.35%)
Negociações com perda:
68 (59.65%)
Melhor negociação:
35.86 USD
Pior negociação:
-14.87 USD
Lucro bruto:
221.02 USD (261 961 pips)
Perda bruta:
-341.67 USD (441 268 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (56.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.79 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.16
Atividade de negociação:
56.67%
Depósito máximo carregado:
13.60%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
115
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
99 (86.84%)
Negociações curtas:
15 (13.16%)
Fator de lucro:
0.65
Valor esperado:
-1.06 USD
Lucro médio:
4.80 USD
Perda média:
-5.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-62.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.32 USD (8)
Crescimento mensal:
-41.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
120.77 USD
Máximo:
175.97 USD (49.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.33% (175.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.31% (11.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|BTCUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-111
|BTCUSD
|-9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-100K
|BTCUSD
|-80K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.86 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +56.79 USD
Máxima perda consecutiva: -62.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
