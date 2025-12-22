- Crescita
Trade:
23
Profit Trade:
12 (52.17%)
Loss Trade:
11 (47.83%)
Best Trade:
9.17 USD
Worst Trade:
-5.16 USD
Profitto lordo:
52.43 USD (52 427 pips)
Perdita lorda:
-28.46 USD (25 942 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (16.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.96 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
41.91%
Massimo carico di deposito:
2.83%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
23 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-2.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.05 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.60 USD
Massimale:
11.60 USD (3.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.83% (11.49 USD)
Per equità:
1.57% (4.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +9.17 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.96 USD
Massima perdita consecutiva: -11.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
