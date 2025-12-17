- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
8 (53.33%)
亏损交易:
7 (46.67%)
最好交易:
376.00 USD
最差交易:
-167.60 USD
毛利:
700.20 USD (3 088 pips)
毛利亏损:
-567.90 USD (3 406 pips)
最大连续赢利:
3 (126.60 USD)
最大连续盈利:
376.00 USD (1)
夏普比率:
0.15
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
0.34
长期交易:
11 (73.33%)
短期交易:
4 (26.67%)
利润因子:
1.23
预期回报:
8.82 USD
平均利润:
87.53 USD
平均损失:
-81.13 USD
最大连续失误:
4 (-357.90 USD)
最大连续亏损:
-357.90 USD (4)
每月增长:
13.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
324.40 USD
最大值:
385.40 USD (36.32%)
相对跌幅:
结余:
37.29% (372.90 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
|
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|132
|
|
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-318
|
|
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +376.00 USD
最差交易: -168 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +126.60 USD
最大连续亏损: -357.90 USD
没有评论