- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
8 (53.33%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (46.67%)
En iyi işlem:
376.00 USD
En kötü işlem:
-167.60 USD
Brüt kâr:
700.20 USD (3 088 pips)
Brüt zarar:
-567.90 USD (3 406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (126.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
376.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
11 (73.33%)
Satış işlemleri:
4 (26.67%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
8.82 USD
Ortalama kâr:
87.53 USD
Ortalama zarar:
-81.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-357.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-357.90 USD (4)
Aylık büyüme:
13.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
324.40 USD
Maksimum:
385.40 USD (36.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-318
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +376.00 USD
En kötü işlem: -168 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +126.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -357.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VictoryInternational-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
