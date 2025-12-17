SeñalesSecciones
Teknik In Flag
Dio Ganang Adhi Hanintyo

Teknik In Flag

Dio Ganang Adhi Hanintyo
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 14%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
8 (53.33%)
Transacciones Irrentables:
7 (46.67%)
Mejor transacción:
376.00 USD
Peor transacción:
-167.60 USD
Beneficio Bruto:
700.20 USD (3 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-567.90 USD (3 406 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (126.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
376.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
0.34
Transacciones Largas:
11 (73.33%)
Transacciones Cortas:
4 (26.67%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
8.82 USD
Beneficio medio:
87.53 USD
Pérdidas medias:
-81.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-357.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-357.90 USD (4)
Crecimiento al mes:
13.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
324.40 USD
Máxima:
385.40 USD (36.32%)
Reducción relativa:
De balance:
37.29% (372.90 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 15
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 132
XAUUSD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -318
XAUUSD -318
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Mejor transacción: +376.00 USD
Peor transacción: -168 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +126.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -357.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VictoryInternational-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 567
No hay comentarios
2025.12.18 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 12:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
