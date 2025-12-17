- Incremento
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
8 (53.33%)
Transacciones Irrentables:
7 (46.67%)
Mejor transacción:
376.00 USD
Peor transacción:
-167.60 USD
Beneficio Bruto:
700.20 USD (3 088 pips)
Pérdidas Brutas:
-567.90 USD (3 406 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (126.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
376.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
0.34
Transacciones Largas:
11 (73.33%)
Transacciones Cortas:
4 (26.67%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
8.82 USD
Beneficio medio:
87.53 USD
Pérdidas medias:
-81.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-357.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-357.90 USD (4)
Crecimiento al mes:
13.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
324.40 USD
Máxima:
385.40 USD (36.32%)
Reducción relativa:
De balance:
37.29% (372.90 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|132
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-318
Mejor transacción: +376.00 USD
Peor transacción: -168 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +126.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -357.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VictoryInternational-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
