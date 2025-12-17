- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
8 (53.33%)
損失トレード:
7 (46.67%)
ベストトレード:
376.00 USD
最悪のトレード:
-167.60 USD
総利益:
700.20 USD (3 088 pips)
総損失:
-567.90 USD (3 406 pips)
最大連続の勝ち:
3 (126.60 USD)
最大連続利益:
376.00 USD (1)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
0.34
長いトレード:
11 (73.33%)
短いトレード:
4 (26.67%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
8.82 USD
平均利益:
87.53 USD
平均損失:
-81.13 USD
最大連続の負け:
4 (-357.90 USD)
最大連続損失:
-357.90 USD (4)
月間成長:
13.66%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
324.40 USD
最大の:
385.40 USD (36.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.29% (372.90 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-318
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VictoryInternational-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
