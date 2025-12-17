- Прирост
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
8 (53.33%)
Убыточных трейдов:
7 (46.67%)
Лучший трейд:
376.00 USD
Худший трейд:
-167.60 USD
Общая прибыль:
700.20 USD (3 088 pips)
Общий убыток:
-567.90 USD (3 406 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (126.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
11 (73.33%)
Коротких трейдов:
4 (26.67%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
8.82 USD
Средняя прибыль:
87.53 USD
Средний убыток:
-81.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-357.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-357.90 USD (4)
Прирост в месяц:
13.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
324.40 USD
Максимальная:
385.40 USD (36.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.29% (372.90 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-318
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +376.00 USD
Худший трейд: -168 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +126.60 USD
Макс. убыток в серии: -357.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VictoryInternational-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
