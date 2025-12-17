СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Teknik In Flag
Dio Ganang Adhi Hanintyo

Teknik In Flag

Dio Ganang Adhi Hanintyo
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 14%
VictoryInternational-REAL
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
8 (53.33%)
Убыточных трейдов:
7 (46.67%)
Лучший трейд:
376.00 USD
Худший трейд:
-167.60 USD
Общая прибыль:
700.20 USD (3 088 pips)
Общий убыток:
-567.90 USD (3 406 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (126.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.00 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
11 (73.33%)
Коротких трейдов:
4 (26.67%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
8.82 USD
Средняя прибыль:
87.53 USD
Средний убыток:
-81.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-357.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-357.90 USD (4)
Прирост в месяц:
13.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
324.40 USD
Максимальная:
385.40 USD (36.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.29% (372.90 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -318
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +376.00 USD
Худший трейд: -168 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +126.60 USD
Макс. убыток в серии: -357.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VictoryInternational-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 567
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 12:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика