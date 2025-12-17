SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Teknik In Flag
Dio Ganang Adhi Hanintyo

Teknik In Flag

Dio Ganang Adhi Hanintyo
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 14%
VictoryInternational-REAL
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
8 (53.33%)
Negociações com perda:
7 (46.67%)
Melhor negociação:
376.00 USD
Pior negociação:
-167.60 USD
Lucro bruto:
700.20 USD (3 088 pips)
Perda bruta:
-567.90 USD (3 406 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (126.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
376.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
0.34
Negociações longas:
11 (73.33%)
Negociações curtas:
4 (26.67%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
8.82 USD
Lucro médio:
87.53 USD
Perda média:
-81.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-357.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-357.90 USD (4)
Crescimento mensal:
13.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
324.40 USD
Máximo:
385.40 USD (36.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.29% (372.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -318
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +376.00 USD
Pior negociação: -168 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +126.60 USD
Máxima perda consecutiva: -357.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VictoryInternational-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 567
2025.12.18 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 12:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
