Negociações:
15
Negociações com lucro:
8 (53.33%)
Negociações com perda:
7 (46.67%)
Melhor negociação:
376.00 USD
Pior negociação:
-167.60 USD
Lucro bruto:
700.20 USD (3 088 pips)
Perda bruta:
-567.90 USD (3 406 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (126.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
376.00 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
0.34
Negociações longas:
11 (73.33%)
Negociações curtas:
4 (26.67%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
8.82 USD
Lucro médio:
87.53 USD
Perda média:
-81.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-357.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-357.90 USD (4)
Crescimento mensal:
13.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
324.40 USD
Máximo:
385.40 USD (36.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.29% (372.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-318
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +376.00 USD
Pior negociação: -168 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +126.60 USD
Máxima perda consecutiva: -357.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VictoryInternational-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
