SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Teknik In Flag
Dio Ganang Adhi Hanintyo

Teknik In Flag

Dio Ganang Adhi Hanintyo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 14%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
8 (53.33%)
Verlusttrades:
7 (46.67%)
Bester Trade:
376.00 USD
Schlechtester Trade:
-167.60 USD
Bruttoprofit:
700.20 USD (3 088 pips)
Bruttoverlust:
-567.90 USD (3 406 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (126.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
376.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
0.34
Long-Positionen:
11 (73.33%)
Short-Positionen:
4 (26.67%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
8.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
87.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-81.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-357.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-357.90 USD (4)
Wachstum pro Monat :
13.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
324.40 USD
Maximaler:
385.40 USD (36.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.29% (372.90 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -318
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +376.00 USD
Schlechtester Trade: -168 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +126.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -357.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VictoryInternational-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 567
Keine Bewertungen
2025.12.18 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 12:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
