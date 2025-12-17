- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
8 (53.33%)
Verlusttrades:
7 (46.67%)
Bester Trade:
376.00 USD
Schlechtester Trade:
-167.60 USD
Bruttoprofit:
700.20 USD (3 088 pips)
Bruttoverlust:
-567.90 USD (3 406 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (126.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
376.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
0.34
Long-Positionen:
11 (73.33%)
Short-Positionen:
4 (26.67%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
8.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
87.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-81.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-357.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-357.90 USD (4)
Wachstum pro Monat :
13.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
324.40 USD
Maximaler:
385.40 USD (36.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.29% (372.90 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-318
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Bester Trade: +376.00 USD
Schlechtester Trade: -168 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +126.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -357.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VictoryInternational-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
