- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
8 (53.33%)
Loss Trade:
7 (46.67%)
Best Trade:
376.00 USD
Worst Trade:
-167.60 USD
Profitto lordo:
700.20 USD (3 088 pips)
Perdita lorda:
-567.90 USD (3 406 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (126.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
11 (73.33%)
Short Trade:
4 (26.67%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
8.82 USD
Profitto medio:
87.53 USD
Perdita media:
-81.13 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-357.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-357.90 USD (4)
Crescita mensile:
13.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
324.40 USD
Massimale:
385.40 USD (36.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-318
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +376.00 USD
Worst Trade: -168 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +126.60 USD
Massima perdita consecutiva: -357.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VictoryInternational-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 567
